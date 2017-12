Sobotka: S Babišem si netykáme, přivlastnil si úspěchy.

Odcházející premiér Bohuslav Sobotka bude zřejmě už od příštího týdne jen řadovým politikem. V čele vlády ho s největší pravděpodobností vystřídá Andrej Babiš. Štáb TV Nova s Bohuslavem Sobotkou natočil exkluzivní rozhovor. Mimo jiné jsme se ptali i na to, na co z uplynulého čtyřletého období nejraději vzpomíná a nebo co by vzkázal svému nástupci.

Šestačtyřicetiletý profesionální politik Bohuslav Sobotka končí po čtyřech letech v čele vlády. První otázka tak byla jasná. Nebude vám pozice premiéra chybět?

BS: "Byla to dlouhá doba, byla to doba intenzivního života, ale bylo toho dost."





Kandidoval byste znovu na stejnou pozici?

BS: "Já jsem se rozhodl, že už na premiéra kandidovat nebudu. To jsem řekl ve své politické straně několik měsíců před volbami, a to proto, že si myslím, že je potřeba změna."





Litujete toho, že jste se před 4 lety stal premiérem?

BS: "Já jsem se pro to rozhodl, takže nelituji toho. Bylo to rozhodnutí, které v dané chvíli bylo na místě."





Co vás nejvíce, především emotivně, zasáhlo?

BS: "Krátce poté, co naše vláda nastoupila, tak jsem byl přítomen smutné události, kdy do Kbel byla převezena těla našich pěti vojáků, kteří padli v Afghanistánu."