Piráti chtějí pro poslance méně peněz: 30 tisíc na dopravu je moc.

Piráti se chystají na další pokus o snížení finančních náhrad poslanců. A jde jim hlavně o peníze na telefon a dopravu. Pět tisíc korun měsíčně na mobilní a datové služby jim přijde zbytečně moc, stejně jako 40 tisíc korun na dojíždění. Řadě poslanců se to ale samozřejmě nelíbí.

Telefonní paušál poslanců stojí měsíčně 150 korun, přitom jejich měsíční náhrady na mobilní a datové služby můžou být až pětitisícové. Piráti tvrdí, že je to moc.

"Anebo 30 000 korun měsíčně na dopravu, to mi opravdu přijde už přehnané. A nejsou pro to žádné reálné podklady, tady bych si myslel, že by se to mělo snížit tak, aby to odpovídalo realitě," prohlásil poslanec Pirátů Jakub Michálek.

Hrubý plat poslance je 71 000 korun, když k tomu přidáme maximální možné náhrady za telefon a dopravu, dělá to necelých 116 000 korun. Pokud poslanec bydlí dál než 250 km od Prahy, může za dopravu získat až 40 000 korun. Zdá se ale, že u dalších stran budou Piráti podporu hledat marně.

"To je takový typický nápad, který jim vydrží tak do první výplaty. Jestli tedy to je program Pirátů, tak děkuju pěkně, jsem teda myslel, že budou mít lepší věci," prohlásil senátor ODS Jaroslav Kubera.