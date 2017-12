Novak: K OPECu bychom se nepřidali, kdyby to nebylo pro nás výhodné

Ruský ropný ministr Alexander Novak uvedl k prodloužení dohody s OPECem, že Rusko by se k takové dohodě nikdy nepřidalo, kdyby nevěřilo, že to bude pro zemi přínosné a výhodné. Růst tržního podílu amerických břidlicových těžařů, který společná regulace přináší, byl ze strany Ruska jednou z možných a přijímaných variant. Pokud by nedošlo k úvodní dohodě byl negativní vliv mnohem větší.Podle Novaka dojde k obnovení rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou ve 3Q příštího roku nicméně poznamenal, že přesně odhadnout tento okamžik je velmi obtížné.Na adresu prodlužování produkčních limitů Novak také poznamenal, že je zřejmé, že jej nelze praktikovat donekonečna. Všechny strany musí pracovat na přípravě ukončení tohoto procesu a tyto přípravy musí být opětovně společné.