12.h - Evropa výrazněji oslabuje kvůli USA a příliš dobrým makrům, euro slabší, ropa smíšeně, BCPP v plusu díky ČEZ

Evropské akciové trhy zamířily v úvodu prosincového obchodování do výraznější korekce. Negativně působí odklad amerického hlasování o tamní daňové reformě a možná také až příliš pozitivní předstihová makra v podobě exkluzivního růstu výrobního PMI v eurozóně, jež opětovně zvyšuje možnost tlaku na ECB.Včerejší rozhodnutí OPECu a Ruska prodloužit produkční limity až do konce roku 2018 nechává akciové trhy v klidu. Euro po potvrzení silných dat o vývoji PMI ve výrobě přišlo o ranní posílení vůči dolaru euru mírně ad hranici 25,5. Ropa dopoledne smíšeně. US WTI roste, Brent je v lehkém minusu. BCPP vstupuje do prosincového obchodování lehkým růstem, který zařizuje svým posílením především ČEZ . Příliš se nedaří bankám a prodejní nálada panuje na akciích