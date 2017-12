EET funguje přesně rok. Skončily kvůli ní tisíce podnikatelů

Uplynul přesně rok od zavedení EET. Podle odhadů ministerstva financí se mělo dosud ve dvou vlnách do elektronické evidence tržeb zapojit až 240 tisíc podnikatelů. Několik tisíc jich ale muselo kvůli povinému vydávání účtenek s podnikáním skončit.

Do elektronické evidence tržeb je v současnosti zapojeno zhruba 160 tisíc podnikatelů. Podle Finanční správy přinesla evidence od ledna do konce září na dani z přidané hodnoty do rozpočtu navíc 3,2 miliardy a za celý rok by to mohlo být až přes pět miliard korun. Část podnikatelů ale míní, že EET zvýšila administrativu a zpomalila obsluhu zákazníků.

Ministerstvo financí si od zavedení EET slibovalo omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Odhadovalo, že systém po svém plném náběhu přinese do státní pokladny až 18 miliard korun ročně. Pravicoví politici však už před spuštěním evidence upozorňovali, že tento systém znevýhodní hlavně drobné živnostníky, kterým ztíží práci a zvýší výdaje.

Od příštího března se EET má začít týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí a také prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června se mají do systému zapojit někteří řemeslníci a další služby.