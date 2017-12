Průmysl není při vytváření přidané hodnoty k zastavení

ČSÚ dnes potvrdil svůj předběžný odhad růstu HDP ve třetím čtvrtletí. Ten přidal 0,5 % mezičtvrtletně, což odpovídá 5% meziročnímu růstu. Na příznivé dynamice se největší měrou podílela soukromá spotřeba, která přidala 0,9 % q/q (+4,4 % y/y). Domácnosti těží z napnutého trhu práce. Nezaměstnanost skoro každý měsíc přepisuje historické rekordy a mzdový růst letos výrazně zrychlil. Navíc spotřebitele neopouští optimismus. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by dobré časy měly brzy skončit. Tomu odpovídá i další zvýšení investiční aktivity. Podniky se přizpůsobují rostoucí poptávce v situaci, kdy na trhu práce v podstatě není možné najít novou pracovní sílu. Investují do výrobních prostředků, které nepotřebují tolik obsluhy a uvolní tím část pracovní síly. Investice se tak udržely na vysoké úrovni ze druhého čtvrtletí, kdy raketově vystřelily. V meziročním vyjádření investice rostou o 7,5 %. Navíc se zdá, že výrazně přibylo nedokončených investic, když tvorba zásob do mezičtvrtletního růstu HDP přispěla jedním procentním bodem.

K investicím se navíc podle nás přidává i veřejný sektor, který čerpá prostředky z EU fondů. Zvýšená investiční aktivita na druhé straně zhoršuje bilanci zahraničního obchodu, protože velká část strojů se dováží ze zahraničí. Čisté exporty tentokrát snížily mezičtvrtletní růst o 0,9 pb.

Průmysl postupně přechází na výrobu s vyšší přidanou hodnotu

Na nabídkové straně za růstem ve třetím čtvrtletí stál průmysl, jehož přidaná hodnota se zvýšila o 1,6 % q/q (+ 7,7 % y/y), zatímco jeho výstup podle měsíčních ukazatelů v létě výrazně zpomalil. Ukazuje se tedy, že se domácí ekonomika postupně orientuje na výrobu zboží s vyšší přidanou hodnotou. To je velmi dobrá zpráva pro zaměstnance v tomto sektoru. Vyšší přidaná hodnota totiž umožňuje podnikatelům v tomto sektoru zvyšovat mzdy. Na nabídkové straně HDP zůstal ale průmysl víceméně osamocen a vytvořil v podstatě celý růst přidané hodnoty. Ostatní položky nezaznamenaly ani výrazný růst ani pokles. V meziročním vyjádření je růst přidané hodnoty rozprostřen rovnoměrněji. Nicméně i z tohoto pohledu hraje průmyslová výroba prim.

Měsíční data z reálné ekonomiky ukázala, že hospodářství v posledním čtvrtletí zrychluje. Těží tak z dobré dynamiky světového obchodu i ze zlepšení domácí poptávky. V celoročním vyjádření podle nás česká ekonomika přidá 4,5 %, což představuje druhý nejvyšší růst za posledních deset let. Česká ekonomika zůstává premiantem regionu, když si ze všech zemí střední Evropy udržuje nejrychlejší dynamiku HDP. Slušnou formu by si měla přinést i do příštího roku, kdy podle našeho odhadu přidá 3,6 %.