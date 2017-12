Trump: Kdyby volby vyhráli Demokraté, byly by trhy o 50% níž a ne na rekordech!

Americký prezident Donald Trump včera komentoval další vylepšení historických maxim u US akciových indexů. DJIA překonal poprvé v historii hranici 24 000 bodů a americký prezident k tomu krátce uvedl, že kdyby loni na podzim ve volbách vyhráli Demokraté, trh by byl o 50% níže než nyní. A podobné by to bylo také se spotřebitelskou důvěrou, která je nyní také na rekordních hodnotách.