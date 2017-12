Růst české ekonomiky: Pětka potvrzena (1.12.2017)

Zpřesněné údaje statistického úřadu potvrdily, že česká ekonomika ve třetím čtvrtletí letošního roku skutečně vzrostla o pět procent. Jde o nejlepší výsledek za necelé dva poslední roky, za kterým stojí na straně poptávky téměř rovným dílem spotřeba domácností i investice, pozitivně zapůsobil i zahraniční obchod.



Spotřebu přitom táhne nahoru rekordní zaměstnanost ruku v ruce se zlepšující se finanční situací domácností. Impozantní je stále silně pozitivní dopad zahraničního obchodu, protože v době zesilující tuzemské spotřebitelské i investiční poptávky by se dal čekat spíše opak. Nicméně tempo dovozu i nadále zaostává za výsledky exportu.





Asi nikoho nepřekvapí, že se ekonomice daří (z pohledu nabídkové strany ) především díky excelentnímu výkonu zpracovatelského průmyslu , a to nejenom toho automobilového. Ostatně nad očekávání dobré výsledky byly známé už předem a navíc tzv. měkké ukazatele naznačují, že expanze tuzemského průmyslu zdaleka ještě nekončí. Podrobné výsledky ukazují, že rostou v podstatě všechna odvětví včetně stavebnictví.Pozitivní zprávou je, že pokračuje investiční boom, a to nejenom díky zvýšenému zájmu o bydlení , ale i v důsledku investic firem do strojů a dopravních prostředků. Firmy jsou do investic někdy i tlačeny kombinací dvou dominantních faktorů letošního roku. A sice vysokou poptávkou, kterou dokáží v době nedostatku nových zaměstnanců naplňovat s postupně narůstajícím zpožděním.Velmi silný výsledek můžeme očekávat i od končícího čtvrtého kvartálu letošního roku. Růst okolo pěti procent poháněný spotřebou i investicemi by nicméně měl pokračovat i v roce 2018, kdy ovšem očekáváme jeho zpomalení ke třem procentům. Vzhledem k tomu, že s takovým výsledkem počítá i prognóza ČNB , nebude tento návrat k udržitelnějším hodnotám na překážku v její snaze o normalizaci úrokových sazeb . Nakonec už v prosinci může sáhnout k letos už třetímu navýšení její hlavní úrokové sazby Předposledním dílkem skládačky obrázku stavu českého hospodářství by měly být v pondělí mzdy za třetí čtvrtletí. I ty budou nejspíše ve znamení vysokého růstu v důsledku zvyšujícího se napětí na českém trhu práce . Nakonec rekordně nízká nezaměstnanost spolu s historicky nejvyšší nabídkou volných pracovních míst snad nic jiného ani přinést nemohly. Pak už zbývá jen inflace , která nejspíše mírně ustoupí ze svého pětiletého maxima.