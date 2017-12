Rozbřesk: OPEC trhy nezklamal – dohoda prodloužena do konce roku 2018

Společenství států OPEC+ se včera ve Vídni dohodlo na prodloužení dohody na omezení produkce do konce roku 2018. Ačkoli samotné jednání trvalo možná až nečekaně dlouho, výsledek vysoká očekávání trhů nezklamal. Spíše naopak, tím, že se k dohodě přidávají rovněž státy doposud stojící mimo - Nigérie a Libye (dohromady s kvótou 2,8 mbd), vyslal OPEC jasný jestřábí signál všem pochybovačům.



Zmíněná délka vyjednávání však nejspíše souvisí s debatou na téma, jakou míru flexibility by měla dohoda obsahovat. V tomto smyslu vystupují do popředí především ruské obavy z možného přílišného utažení ropného trhu spolu s tím, jak bude vrcholit jeho rebalancování (tj. snížení globálních zásob ropy a ropných produktů k pětiletému průměru). To by totiž v praxi znamenalo výraznější růst cen ropy, tedy vítaný stimul pro americké producenty tzv. břidlicové ropy k převzetí části tržního podílu. Proto bude důležité další zasedání OPEC+ v červnu příštího roku, které zmíněnou flexibilitu poskytuje, neboť právě zde by mohlo dojít k případné revizi dohody.



Jestli nakonec producentské státy k této revizi přistoupí, bude záležet na tržních podmínkách v příštím roce. Na straně poptávky se prozatím jeví čísla pro růst spotřeby v roce 2018 solidně, což reflektuje dobrý stav globální ekonomiky. I když panuje nejistota ohledně konkrétního zvýšení spotřeby (OPEC tradičně predikuje optimističtější nárůst než IEA), nárůst cca o 1,5 mbd by měl hrát producentům ropy do karet.



Nabídková strana bude na jedné straně reflektovat disciplinovanost zemí OPEC+ dodržovat stanovené limity. Ta je sice doposud na nadstandardní úrovni, ovšem zakomponování Libye a Nigérie, stejně jako jistá nevyzpytatelnost Iráku, ale i Íránu a Venezuely, přidává do hry nemalou míru nejistoty. Na straně druhé pak samozřejmě stojí američtí producenti, kterým dohoda zajisté neuškodí. Právě naopak, již teď solidně zajištění producenti mohou nadále pokračovat v robustním nárůstu produkce (očekávání až o 1 mbd meziročně), která minulý týden dosáhla na 9,7 mbd.



V našem základním scénáři nadále počítáme s cenami ropy v blízkosti 60 USD/barel, za rok 2018 pak v průměru 58 USD/barel. Předpokládáme, že postupné rebalancování trhu s ropou by tedy nemělo znamenat výrazný růst cen ropy, neboť právě potenciál amerických producentů aktivně vstoupit na trh by měl tyto tlaky limitovat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se vrátila nad 25,50 EUR/CZK. Podepisovaly se na ní vedle pozvolna rostoucího napětí na globálních trzích také slabé čínské akcie v kombinaci s růstem sazeb v Koreji, které drží rozvíjející se trhy pod lehkým tlakem, a to bere koruně vítr z plachet.



Dnes bude důležité sledovat revizi českého HDP. Vyšší číslo ukazující na rychlou dynamiku spotřeby by české ekonomice mohlo pomoci.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru prožil ve čtvrtek zajímavou seanci, když překvapivě nižší než očekávaná inflace v eurozóně jej poslala nejprve dolů, aby následně přišlo vybírání (dolarových) zisků, které přišlo bez ohledu na dobrá americká čísla (spotřebitelské výdaje). Volatilitu eurodolaru mohla nicméně přivodit i aktivita amerického Senátu v otázce schvalování daňové reformy.



Dnes by mohla dolar oslovit další sada důležitých čísel, která napoví, jak si americká ekonomika vede v posledním čtvrtletí roku (konkrétně půjde o index ISM z průmyslu a výdaje ve stavebnictví).



Ropa

Včerejší prodloužení dohody států OPEC+ nemělo na cenu ropy Brent zásadní dopad, nadále se obchodovala nad hranicí 63 USD/barel. Důvodem je, že s tímto scénářem již trhy ve své ceně v podstatě počítaly, nebyly proto důvody pro výraznější korekci.

Dnes nás budou zajímat data Baker Hughes o aktivitě amerických producentů. Těm jistě přijde více než vhod ujištění států OPEC+ o pokračujícím omezování produkce. Jak moc z ní američtí producenti dokáží (vy)těžit však budeme schopni říct nejspíš až s odstupem několika měsíců.