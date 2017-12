Českou ekonomiku táhla v Q3 17 jednoznačně domácí poptávka (Ranní zpráva z finančního trhu)

Listopadové PMI potvrdí zvyšující se průmyslovou aktivitu v evropských zemích v závěru letošního roku. Obdobný obrázek by měl načrtnout i český PMI. Struktura růstu domácí ekonomiky v průběhu Q3 17 by mněla potvrdit vysokou dynamiku spotřebitelských výdajů a sílící investiční aktivitu. K soukromým investicím by se měly přidat i ty financované z veřejných zdrojů.

Závěr roku by se měl evropské ekonomice vydařit

Dnes budou publikována finální čísla listopadových indikátorů PMI v hlavních zemích eurozóny a za měnový blok jako celek. První odhady příjemně překvapily, a to zejména v případě Německa a Francie. A solidní výsledek naznačující rychlý růst celkové produkce v závěru letošního roku bychom měli vidět i na číslech z Itálie či Španělska. Naopak listopadový ISM z amerického průmyslu přinese ve srovnání s říjnovou hodnotou mírné snížení.

Inflace zaostávající za očekáváním eurem na chvíli otřásla

Společnou evropskou měnu včera srazila na více než týdenní minimum předběžná inflační data z eurozóny. Zatímco středeční statistiky německé listopadové inflace skončily nad tržním konsensem, za eurozónu jako celek se stal pravý opak. Navíc v dalších měsících inflace opět zamíří dolů kvůli efektu statistické základny. Zatímco letošní průměrnou inflaci v eurozóně odhadujeme na 1,5 %, pro rok 2018 pouze 1,4 %. Celková inflace v eurozóně se tak nachází hluboko pod cílem ECB, slabá zůstává zejména jádrová složka. Navzdory očekávanému meziročnímu zrychlení růstu jádrových cen, zůstala v listopadu jejich dynamika na říjnových 0,9 % y/y. Ještě během evropské seance ale euro své ztráty vymazalo. Přeci jen data z reálné ekonomiky zůstávají více než slibná. Již tak napjatý německý trh práce zaznamenal v listopadu další zlepšení, dnešní sentiment indikátory by měly potvrdit růstové momentum pro závěrečné čtvrtletí roku.

Českou ekonomiku táhnou hlavně domácnosti, přidávají se investice

ČSÚ dnes zveřejní druhé čtení HDP za Q3 17. Měl by být potvrzen mezičtvrtletní vzestup o 0,5 %, který znamenal lepší než námi i trhem očekávaný výsledek ve výši 0,3 %. Meziroční růst podle prvního odhadu zrychlil dokonce na 5,0 %. Důležitá bude i struktura, kde bude tahounem výlučně domácí komponenta poptávky. Prim přitom bude hrát spotřeba domácností. Sledovat budeme i investice, a to jak soukromé (související mimo jiné s utaženým trhem práce a snahou firem zvyšovat svou produktivitu), tak veřejné (kde snad konečně zrychlilo čerpání evropských fondů). Příspěvek čistých exportů byl zřejmě záporný.

Listopadový PMI z českého průmyslu sice podle našich odhadů mírně poklesne, přesto zůstane na velmi vysoké úrovni. Růst odvětví by tak měl pokračovat i v závěru roku a potvrdit. Že i ekonomika jako celek v závěrečném kvartále roku zrychlí tempo svého růstu. Letošní růst HDP ve výši 4,5 % bude druhý nejvyšší za poslední dekádu. Růst tažený domácí poptávkou se navíc pozitivně odráží v hospodaření státního rozpočtu, což potvrdí i listopadová data.

Tlaky na posilování koruny mírně polevují

Kurzový vývoj české měny vůči euru byl včera na první pohled klidný. Kurz se pohyboval v poměrně úzkém pásmu těsně pod hladinou 25,50 CZK/EUR. Přesto byl na trhu v poslední den měsíce listopadu patrný zájem obchodníků spíše nakupovat euro a prodávat korunu. Již pár dní lze sledovat tendence některých hráčů přivírat pozice před blížícím se koncem roku.

I když včera česká koruna neposilovala, byla nejúspěšnější měnou regionu. Maďarský forint ztratil zhruba půl procenta. Pod tlakem byl i polský zlotý, a to přes zveřejnění lepšího než očekávaného čísla HDP za Q3 17. Ze struktury ovšem vyplývá, že investiční aktivita u českého severního souseda zůstává slabší. Nakonec ale zlotý dopolední ztráty v odpoledních hodinách eliminoval. Důvodem bylo zveřejnění vyšších než očekávaných inflačních dat.