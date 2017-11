Akcie s 200 % zisky a jednoduchý důkaz bitcoinové bubliny

Největším akciovým přeborníkem letošního roku je z technologického sektoru společnost Square. Akcie této firmy, která se zaměřuje na mobilní/internetové platební systémy, si připisují více než 200 %. A vypráví zajímavý příběh, který jde daleko za hranice této konkrétní společnosti. Podívejme se na něj.



Jak ukazuje následující tabulka, Square není žádným gigantem, v roce 2016 generoval tržby ve výši 1,7 miliard dolarů. Není dokonce ani firmou ziskovou – prodělával již na provozní úrovni. Nabídnout může ale komoditu, za kterou je určitá skupina investorů ochotná hodně platit: Růst, vize, potenciál, příběh. Je to vidět i na tom, že v roce 2014 dosahovaly tržby firmy jen 850 milionů dolarů:





Zdroj: Morningstar





Současný fundament tedy určitě není faktorem, který by stál za zmíněným posilováním akcie . Jak je konec konců patrné ze spodních řádků výše uvedené tabulky, firma není schopna generovat pozitivní volné cash flow – její provozní tok hotovosti nepokrývá investice a Square tudíž znatelně navyšuje své závazky. Vše samozřejmě ve vidině toho, jak se v budoucnu současné investice zúročí. Na podobném modelu není nic výjimečného, jde „jen“ o to, zda se příběh skutečně naplní a zda se tak stane dříve, než se kapacita rozvahy vyčerpá. Vše to pak je samozřejmě hodně náchylné a citlivé na posuny ve víře a v náladách. Což se dobře ukázalo toto pondělí, kdy akcie oslabila o celých 14 % poté, co u ní jeden z analytiků snížil doporučení.Investoři si nyní cení akcií Square natolik, že jejich celková tržní hodnota dosahuje asi 15 miliard dolarů . To implikuje některé úsměvné násobky, které jsou ovšem s ohledem na příběhovost akcie v podstatě irelevantní. Stejně bych ale rád poukázal na to, že 15 miliard dolarů kapitalizace by bylo ospravedlněno například konstantním tokem hotovosti směřující k akcionářům ve výši 1,2 miliard dolarů ročně. Ano, nejde o překlep: Současná kapitalizace odpovídá stavu, kdy firma bude každý rok dávat akcionářům stejnou částku, jakou ještě minulý rok generovala na tržbách. Ze Square by se tedy musela státá společnost dosahující asi třetinové velikosti MasterCard Bezesporu tu tedy je řeč o značném optimismu a to nás přivádí ještě k jedné, podstatné věci: Osud Square a jeho akcií začal být notně propojen s osudem aktiva, které se v posledních týdnech a dnech hřeje na výsluní zájmu – bitcoinu . Můj pohled na prudký růst jeho ceny není nijak objevný: Vykazuje nejednu známku bubliny a proto je podle mne pro nespekulanty relevantní zejména to, jak moc již je bitcoin provázán se zbytkem finančního systému. Tedy nakolik představuje systémové riziko až/pokud nastane propad jeho hodnoty.Právě akcie Square je jedním ze střípků, které ukazují, že provázanost tu již je znatelná. Investoři se v tomto konkrétním případě těší, že Square rozšíří své platební systémy na bitcoin a pokud bychom se oddali snům, mohla by tato symbióza pomoci oběma. Proti této tezi stojí ovšem nejeden argument a já bych zde na závěr rád zmínil jeden zásadní:Celá bitcoinová horečka ve svém jádru stojí na víře, či přání, že jednou se toto aktivum stane široce používanou alternativou k měnám tradičním (mimochodem v tomto smyslu je bitcoin mnohem více „fiat“, než třeba naše koruna ). Pokud se ale nějaké aktivum má stát úspěšnou měnou, musí mít jednu základní vlastnost a tou je dosti nízká volatilita jeho hodnoty. A to je to poslední, čím by se bitcoin mohl chlubit. Nic na tom nemění fakt, že jeho obrovská volatilita se již nějaký čas pojí s trendovým růstem.Jinak řečeno, současná bitcoinová horečka je sama tím nejlepším důkazem, že jde o bublinu (v tomto se bitcoin rozhodujícím způsobem liší od jakéhokoliv jiného bublinovatého aktiva minulosti i současnosti). Faktického úspěchu bitcoin dosáhne jen v případě, kdy o něj nebudou spekulanti jevit valný zájem. To vše ovšem neznamená, že si jej nemohou ještě měsíce, či roky nadšeně přehazovat za neustále rostoucích cen z ruky do ruky.Já jen budu doufat, že to nepovede k dalšímu prorůstání bitcoinu s finančním systémem (čemuž ale asi nezabráníme). A budu sledovat, jak se snažíme uspořit každé kilo emisí sporným prosazováním plynomobilů a uhlomobilů, zatímco absurdní těžba dalších a dalších kryptoměn do sebe bude nasávat stále více a více energetických zdrojů (viz i „Cibulky, nebo jedničky a nuly. Lidská chamtivost si nevybírá“).