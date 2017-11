OPEC se prý už dohodl. Přistoupí na delší útlum těžby i Rusko?

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se na dnešním zasedání ve Vídni dohodla, že prodlouží omezení těžby ropy o devět měsíců, tedy do konce příštího roku. Oficiální to zatím není a definitivní není v tuto chvíli ani účast skupiny států mimo OPEC. Ti by se ale k dohodě měli ještě dnes připojit.



Rámcové dohody bylo v podstatě dosaženo po několika hodinách jednání v ústředí ropného kartelu ve Vídni. Nejmenovaný delegát citovaný agenturou Reuters řekl, že OPEC nadále diskutuje o tom, zda uplatnit omezení těžby také na Libyi. Severoafrické zemi byla již dříve udělena výjimka kvůli tamním nepokojům.

OPEC se loni dohodl, že sníží těžbu o 1,2 milionu barelů denně. K ujednání se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které slíbily produkci omezit o dalších 558.000 barelů denně. Dohoda o omezení těžby byla dosud sjednána do konce března 2018. Prodloužením se kartel snaží zbavit globálního přebytku suroviny a předejít dalšímu krachu cen.



Ceny ropy se naposledy obchodovaly smíšeně, barel Brentu byl na londýnské ICE kolem 63,54 USD. Americká lehká ropa WTI se na burze Nymex obchodovala se ztrátou na 57,05 USD za barel.

Rusko, které letos poprvé snížilo produkci spolu s OPEC, chce slyšet jasné slovo, jak limity ukončit, aby se trh příliš brzy nepřehoupl do deficitu. Země se obává, že prodloužení by mohlo podnítit boom ropné produkce ve Spojených státech, které se dohody neúčastní.

Aby vyrovnala státní rozpočet, potřebuje Moskva mnohem nižší ceny ropy než Saúdská Arábie, která je nepsaným lídrem OPECu. Rijád se naopak připravuje na úpis státního ropného gigantu na burze a dražší ropy by zemi tudíž zřejmě přišla vhod.

Zdroje: Reuters, ČTK, Bloomberg