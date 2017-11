Měsíční předpovědi – prosinec 2017 (Analýzy makroindikátorů)

I přes vyšší ekonomickou aktivitu inflace slábne

Ekonomická aktivita se v říjnu po letní pauze již naplno rozjela a ekonomický růst zrychluje své tempo. To bude patrné na údajích z průmyslu, které by měly ukázat na dvouciferný meziroční růst. Také maloobchodní tržby by měly vykázat silnou dynamiku s tím, jak se i nadále snižuje míra nezaměstnanosti a roste reálná mzda. Nicméně i přes zrychlující ekonomickou aktivitu by inflace měla zpomalit na 2,6 %. Vzdálí se tak od horní hranice tolerančního pásma ČNB.

Česká ekonomika si i ve třetím čtvrtletí zachovala slušný růst, kdy její dynamika podle předběžného odhadu dosáhla 0,5 % q/q, poté co ve druhém čtvrtletí vykázala růst o neuvěřitelných 2,5 %. Domníváme se, že dynamika HDP bude potvrzena na 0,5 % q/q, čemuž odpovídá meziroční růst o 5,0 %. Za velmi dobrým výkonem domácího hospodářství stojí zejména silná soukromá spotřeba, ke které se přidává silně ožívající investiční aktivita. Na druhé straně ve třetím čtvrtletí růst podle našeho odhadu brzdil zahraniční obchod, který přispěl negativně. HDP podle nás ještě zrychlí svůj růst v posledním čtvrtletí letošního roku. Celkově by letos podle našich výpočtů měl přidat 4,5 %, což představuje druhé nejvyšší číslo za posledních deset let.

Průmyslová produkce by měla potvrdit svou dobrou kondici. I když počet vyrobených aut v meziročním srovnání (po kalendářním očištění) v říjnu meziročně klesnul, index produkce automobilů neustále stoupá. Vysvětlení spočívá v přeorientování domácích automobilek k výrobě vozů vyšší hodnoty. Navíc domácí průmysl těží z oživení investiční aktivity doma i ve světě. Růst průmyslu je také podporován příznivými kalendářními efekty, když letošní říjen měl o dva pracovní dni více než ten loňský. Průmyslová produkce by tak podle nás měla přidat 10,3 %. y/y. Po sezónním očištění průmysl podle našich výpočtů přidal 5,4 % y/y. Zvýšené investice budou viditelné také v dovozech. Spolu s vyššími cenami komodit budou snižovat bilanci zahraničního obchodu. Ta nicméně zůstane díky slušné exportní aktivitě silná a celkově dosáhne kladných 14,3 mld. CZK.

Podíl nezaměstnaných v listopadu pokračoval v poklesu i přes nepříznivou sezónnost. Už v říjnu se tento ukazatel nezaměstnanosti dostal na svou historicky nejnižší úroveň 3,6 %. V listopadu by měl ještě o desetinu procentního bodu klesnout a posunout tak své dno. Napjatá situace na trhu práce vytváří vytrvalé mzdové tlaky. K tomuto tlaku se přidává i veřejný sektor, který průběžně zvyšuje mzdy státních úředníků. Nicméně ve třetím čtvrtletí byl růst mezd zbrzděn slabší ekonomickou aktivitou a kalendářními efekty, protože třetí čtvrtletí mělo letos o jeden pracovní den méně. Ve třetím čtvrtletí by růst průměrné nominální mzdy měl dosáhnout 2 % q/q (po sezónním očištění), což je velmi podobné tempo jako ve druhém čtvrtletí. Odpovídá to meziročnímu růstu o 7,5 %. V reálném vyjádření mzdy o 4,8 % (5,0 % SWDA), když inflace byla letos ve třetím čtvrtletí výrazně vyšší než před rokem.

Inflace zpomaluje kvůli efektu statistické základny

Vývoj cenové hladiny v loňském listopadu ovlivnilo zavádění Elektronické evidence tržeb. Její vliv do celkové inflace byl navíc podpořen zdražením potravin. Efekt statistické základny tak srazí inflaci z jejího říjnového vrcholu, přestože cenová hladina meziměsíčně nadále roste. V listopadu se podle našeho výpočtu jádrová inflace snížila z 2,5 % na 2,3 % a meziroční růst cen potravin oslabil z 7,7 % na 5,8 %. Předpokládáme, že celková inflace oslabí na 2,6 % (z 2,9 % v listopadu), i když cenová hladina stoupla o 0,1 % m/m. Růst cenové hladiny byl zejména ovlivněn zdražením cen pohonných hmot (+1,6 %), zatímco jádrové ceny a ceny potravin zůstaly v podstatě beze změny. Nedávný vzestup inflace nás mírně překvapil a donutil nás tak revidovat náš odhad pro průměrný růst v letošním roce na 2,5 %.