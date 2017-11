TA: Ropa WTI sleduje psychologickou hranici 60 dolarů za barel zatím jen zpovzdálí

V centru pozornosti nejen dnes je samozřejmě zasedání členů i nečlenů ropného kartelu OPEC ve Vídni. To by mělo přinést dlouho očekávané prodloužení útlumu těžby ropy až do konce roku 2018. Za zmínku ale stojí fakt, že Rusové prosadili pro větší flexibilitu dohody její tříměsíční revizi. Ve výsledku to znamená, že platnost nové dohody po březnu 2018 může skončit kdykoliv v této revizní době. Proto je velmi důležité sledovat doprovodný komentář, který bude novu smlouvu provázet a především pak odhodlání zemí mimo OPEC držet svoji produkci na uzdě.

USOil: Lehká americká ropa se stále drží na hodnotách z léta minulého roku. Psychologickou hranici 60 dolarů za barel zatím jen zpovzdálí pozoruje. Uvidíme, zda jí dnešní zasedání členů OPEC ve Vídni dodá dost sil tuto úroveň překonat.



Preferovaný scénář: Short pozice. Prodloužení dohody o útlumu těžby je z velké části v trhu započteno a tak bude důležitější sledovat doprovodný komentář. Při takto vysokých hodnotách by i malé zaváhání mohlo znamenat návrat do středu stále růstového kanálu, resp. na jeho spodní hranici. To by při současných cenách mohlo znamenat propad až o deset procent.

Alternativní scénář: Long pozice. Pokud ropa najde po dnešním zasedáni dostatek sil k následnému růstu, mohla by se po více jak roce podívat opět nad hodnotu 60 dolarů za barel, kde se nachází velmi silná technická podpora. To by ropě mohlo v budoucnu sloužit jako odrazový můstek pro dobývání dalších vyšších met.