Jednání OPEC nic mimořádného nepřinesla. Limity se prodlužují o 9 měsíců. Ropa zdražovat nebude

„OPEC prodlouží těžební limity o 9 měsíců. Přesně takový závěr jednání byl očekáván. Cena ropy se v nejbližším období zvyšovat nebude,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Rozhodnutí OPEC o prodloužení limitů těžby je pravděpodobně zahrnuto v cenách. Ropě nyní bude chybět významnější impulz k růstu ceny, ale i k jejímu výraznějšímu poklesu. Případný výběr zisků by tedy měl být mírný,“ říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček.

„V tuto chvíli neexistují žádné důvody, proč by se cena benzínu a nafty v České republice měla zvyšovat. Lze očekávat spíše stagnaci či dokonce lehké snižování cen,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček .

Současné těžební limity OPEC se prodlouží o 9 měsíců do konce roku 2018. Přesně takový postup očekávaly trhy s ropou. V nejbližší době proto nelze očekávat žádné výrazné výkyvy cen. Je možné, že někteří spekulanti se dokonce na čas stáhnou z trhu, což by mohlo vést k lehkému cenovému poklesu. OPEC si na jedné straně přeje vysokou cenu ropy, aby maximalizoval své zisky. Na druhou stranu se obává, že příliš vysoké ceny by motivovaly americké producenty, aby navýšili těžbu. To by z dlouhodobého hlediska nebylo pro země OPEC výhodné.

V uplynulém týdnu se cena benzínu nafty v České republice měnila jen o haléře. Stagnaci cen lze očekávat i v příštím týdnu. Se zimním obdobím tradičně dochází k nárůstu poptávky po naftě, která se používá na výrobu tepla. Je tedy možné, že v průběhu zimy bude nafta dražší než benzín

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom​​ BH Securities a.s.