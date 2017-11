Není cibule jako měna / BIG EXPERT - zahraniční trhy: tyden od 27. 11. 2017

Je skoro až neuvěřitelné, jak moc je konec roku nabitý událostmi a vzruchem.

V tomto týdnu mnozí sofistikovaní investoři čekají na klíčové zprávy od prezidenta Trumpa, jak to tedy bude s tou daňovou reformou, ve čtvrtek by totiž měl její návrh projednávat s republikánskými senátory. Tak uvidíme, zda něco proberou nebo se jen dobře naobědvají.

Zároveň ve čtvrtek zasedají producenti černého zlata, a to jak ze sdružení OPEC, tak mimo něj. Otázkou je, zda se dohodnou hlavně se Saudskou Arábií, která prochází tak turbulentním obdobím, že se možná i pro arabský svět mění k nepoznání.

Nelze však vyloučit, že jsou tyto okolnosti a možné scénáře již započítány v ceně. Dle technické analýzy to v každém případě může vypadat na atak nejbližší rezistence na 62 USD za barel.

To, co minulý týden nezvládnul černý pátek, zvládlo s přehledem tzv. "Cyber Monday", kde zákazníci utratili okolo rekordních 6,6 mld. dolarů.

Další obchodníci a investoři jistě bedlivě sledují, jak moc je vše zalité sluncem a že za posledních 30 let nebyl větší klid na trzích. Je opodstatněný? Nyní to vypadá, že celkem ano, stačí se podívat kolem sebe: mělo se vyspělé obyvatelstvo někdy lépe?

Důležité spíše bude, jak dlouho to ještě vydrží. Vypadá to ale, že ta prosperita stojí na pevných základech. Co naopak na pevných základech nestojí a trochu si to poletuje ve vzduchu, nejsou býčí akcie, ani drahé kovy, ani předražené nemovitosti. V 17. století jste za jednu cibulku tulipánu dali dva domy v metropoli, jako byl Amsterdam. V 21. století měníme tulipány za kryptoměnu, byť se do ní zatím dávají pouze ty peníze, co má kdo navíc. Budou se kvůli ní investoři také vzdávat střechy nad hlavou?

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 27. 11. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

24. 11. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 054,67 1 051,43 1 060 ↓ -0,31 990 - 1 070 5 2 Dow Jones (US) 23 557,99 23 199,86 23 750 ↓ -1,52 20 750 - 24 034 4 3 NASDAQ Comp.(US) 6 889,16 6 617,43 6 630 ↓ -3,94 5 900 - 6 924 2 5 FTSE 100 (VB) 7 409,64 7 502,14 7 500 ↑ 1,25 7 190 - 7 800 5 2 DAX (Něm.) 13 059,84 12 976,29 13 000 ↓ -0,64 12 300 - 13 635 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 550,85 21 965,71 22 785 ↓ -2,59 19 500 - 23 325 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

24. 11. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 054,67 1 064,86 1 080 ↑ 0,97 950 - 1 120 5 2 Dow Jones (US) 23 557,99 22 670,00 23 110 ↓ -3,77 20 000 - 24 269 3 4 NASDAQ Comp.(US) 6 889,16 6 463,43 6 450 ↓ -6,18 6 000 - 6 992 1 6 FTSE 100 (VB) 7 409,64 7 550,00 7 600 ↑ 1,89 7 000 - 8 100 5 2 DAX (Něm.) 13 059,84 12 696,29 12 820 ↓ -2,78 11 500 - 13 769 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 550,85 21 774,14 22 200 ↓ -3,44 18 500 - 23 554 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers