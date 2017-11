Babiš vybral ministry. Šlechtová má obranu, Ťok i Pelikán zůstanou

Od voleb uplynulo necelých šest týdnů a předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš zná všech čtrnáct členů své menšinové vlády, které v úterý představil Miloši Zemanovi. Ten jmenuje Babiše premiérem 6. prosince, vládu by měl pak jmenovat 13. prosince. Menšinová vláda ještě musí získat důvěru, kterou mu zatím nepřislíbila žádná strana.

Seznam navržených ministrů Andrej Babiš v úterý přivezl na Pražský hrad Miloši Zemanovi. Ten proti němu neměl výhrady. Jména ministrů ale Babiš zveřejnit nechtěl, i tak se ale pomalu rýsuje podoba jeho kabinetu.

U některých resortů ještě panuje nejistota, už v úterý ale Karla Šlechtová potvrdila ČT, že ve vládě Andreje Babiše zůstane, bude ale vést ministerstvo obrany.

Brabec ČTK potvrdil, že bude pokračovat jako ministr životního prostředí. Ťok by měl podle Zemanova vyjádření zůstat ministrem dopravy a ministrem spravedlnosti by měl zůstat i Pelikán. Ve vládě by měl zůstat i Martin Stropnický, který ale místo obrany povede zahraničí.

Ministrem vnitra v nové vládě Andreje Babiše se má stát Lubomír Metnar. Jde o bývalého náměstka resortu a někdejšího šéfa bezpečnosti strojírenských Vítkovic.

Jako o možném novém ministrovi průmyslu a obchodu se už začátkem listopadu mluvilo o Tomáši Hünerovi, v minulosti působil v tomto resortu jako náměstek.