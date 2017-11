TopForex: Hrozí ukončení nejdelší ekonomické expanze desetiletí?

Report finanční stability, zveřejněný Evropskou centrální bankou, potvrdil, že ekonomická stabilita v eurozóně je aktuálně velmi dobrá a je podpořena silným ekonomickým růstem a nízkou inflací. Eurozóna však podle centrální banky stále čelí několika hrozbám, které by mohly zpomalit ekonomický růst a způsobit volatilitu na finančních trzích.

Starý kontinent zaznamenal již 18 růstových kvartálů v řadě, což je nejdelší ekonomická expanze za posledních deset let. Předstihové indikátory jsou na dlouholetých maximech a potvrzují optimismus i do budoucna. ECB proto na základě dobré ekonomické situace nevidí nadhodnocení na akciových nebo dluhopisových trzích. ECB ale varuje před přílišným optimismem, který by mohl způsobit korekce na finančních trzích, což by mělo samozřejmě negativní dopad na finanční stabilitu v měnovém bloku.

Mezi největší hrozby v EU patří přeceňování rizika, tedy prodeje rizikových aktiv, jakými jsou hlavně akcie. Dále sem centrální banka zařadila slabou výkonnost bankovního sektoru a případné nové obavy o dluh evropských zemí. Likvidita v nefinančních firmách zatím zůstává dostatečná, avšak s jejím vysycháním během zvyšování sazeb by mohly firmy hůře refinancovat.

Zdroje z ECB zatím nevidí bublinu na realitním trhu a ceny jsou podle nich přiměřené aktuální pozitivní fundamentální situaci navzdory jejich růstu nad dlouhodobý průměr. Bundesbanka, dlouhodobý kritik uvolněné monetární politiky ECB tvrdí, že reality v Německou jsou nadhodnoceny o 15 až 30 %.

Ziskovost bankovního sektoru se v posledních letech sice zlepšila, ale banky zůstávají dlouhodobě podhodnocené, což značí pokračující nedůvěru investorů ve finanční instituce. V eurozóně stále zůstává obrovské množství úvěrů a dluhů, které by mohly přestat být spláceny při růstu úrokových sazeb, a to by mohlo způsobit velké problémy pro evropské banky.

Euro se však s těmito možnými problémy netrápí a roste i přes stále uvolněnou monetární politiku a nulové úrokové sazby. EURUSD se znovu blíží k psychologické úrovni 1.20 a pravděpodobně zůstane delší dobu nad úrovní 1.15.