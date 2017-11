Rozbřesk: OPEC prodlouží dohodu a svět poroste nejrychleji za 10 let

Poslední rok se přepisují výhledy světové ekonomiky vesměs směrem vzhůru a obzvlášť to platí pro eurozónu. Jedním z hlavních důvodů jsou velice příznivé finanční podmínky - přes jistý nárůst zůstávají výnosy na hlavních trzích nízké, rostou akciové trhy, rizikové přirážky na korporátních dluhopisech jsou nedaleko minim a především volatilitia na hlavních trzích stále zůstává pod bodem mrazu. Index implikované volatility (na S&P500) VIX sice v posledních dnech trochu povyrostl, stále se ovšem poslední půlrok po většinu času pohyboval pod kritickou hodnotou 10 bodů - na dostřel od historických minim. Co to všechno znamená?

Peníze jsou jednoduše velice dobře dostupné, a to nejen pro ”áčkové” klienty, ale jednoduše pro všechny. Rostou tedy skoro všechna aktiva a pro podniky od USA po eurozónu není problém investovat. Příznivé finanční podmínky jsou jednoduše silně povzbudivou směsí, která žene globální ekonomiku vpřed. V tomto týdnu to jako poslední zohlednila ve svých výhledech i OECD, která čeká letos nejrychlejší růst globální ekonomiky za posledních deset let a příští rok ještě další zrychlení. A to především díky lepšímu výkonu eurozóny.



Je to totiž právě eurozóna, která nejvíce těží z uvolněných finančních podmínek. Jednak silná růstová čísla zatím nemají na rozdíl od USA potenciál finanční podmínky zhoršit - neukazují na vyšší domácí sazby. ECB nehledě na rychlý růst zatím trhům dává jasně najevo, že QE pokračuje dál a po celý příští rok zůstanou sazby v záporu.



Současně pro řadu slabších členských zemí eurozóny (například Itálii) znamenají uvolněné finanční podmínky skutečně o poznání víc než pro USA.



Na druhou stranu to, co dnes žene eurozónu vpřed, může být do budoucna problém. Trhy jsou ukolébány představou, že se zápornými sazbami v eurozóně se rozloučí až v roce 2020. To je podle nás až příliš “optimistická” představa. Až se s ní začnou trhy loučit, mohou se finanční podmínky v eurozóně i v globální ekonomice nepříjemně rychle zhoršit…



TRHY

CZK a dluhopisy

O něco horší nálada na globálních trzích drží korunu “na uzdě”. Měnový pár EUR/CZK se tedy pokouší o návrat nad 25,50 EUR/CZK. Slabší výkony globálních akcií mohou korunu sice v nejbližších dnech udržet v defenzivě. Bude těžké ale odolat vidině blížícího se růstu sazeb, který by měla podpořit další silná domácí čísla (tento týden HDP, příští mzdy).



Zahraniční forex

Pozitivní výhledy americké ekonomiky prezentované ve vystoupení šéfky Janet Yellenové či v Béžové knize Fedu nedokázaly dolaru výrazněji pomoct, naopak euro mohlo lehce profitovat z jestřábího vystoupení šéfa Bundesbanky Weidmanna.



Dopoledne bude muset euro velmi bedlivě monitorovat výsledek listopadové inflace v eurozóně (včera zveřejněná inflace v Německu byla vyšší, ve Španělsku naopak nižší). V USA odpoledne zaujmou zcela jistě spotřebitelské výdaje za říjen, které zpřesní odhady HDP pro třetí kvartál.



Stejně jako eurodolar si na listopadovou inflaci počká polský zlotý, který včera testoval hranici 4,20 - měnovému páru EUR/PLN se však pod ní trvale nepodařilo dostat.

Ropa

Cena ropy Brent v průběhu včerejšího dne kolísala a nakonec se usadila lehce nad hranicí 63 USD/barel. V centru pozornosti samozřejmě stojí jednání OPEC, kde vše směřuje k prodloužení dohody o omezení produkce až do konce roku 2018. Jakkoli dlouhé prodloužení však bude v zásadě pouze tříměsíční, a to s ohledem na možnou revizi na červnovém zasedání. Otázkou tak zůstává, jak bude výsledná dohoda komunikována, respektive jaký důraz bude kladen na podmíněné trvání dohody (na základě tržního vývoje) či exitovou strategii. Taktéž rozšíření produkčních kvót na Libyi a Nigérii by zajisté učinilo výslednou podobu dohody pro trhy “přitažlivější”. Připomeňme, že ta by měla být známa po jednání ministrů dnes v 17:00.

Zástupcům OPEC se včera připomněli rovněž američtí producenti. Oficiální data EIA ukazují na výrazný pokles čistých importů ropy (i když částečně způsobeného výpadkem ropovodu Keystone) na 1,7 mbd a nadále robustního růstu produkce až k 9,7 mbd. Jinak však zpráva o zásobách ceny ropy výrazně neovlivnila - více než očekávaný pokles zásob surové ropy (3,43 miliónů barelů) byl kompenzován nárůsty zásob destilátů a benzínu.