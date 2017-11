OPEC a hlasování amerického senátu v hledáčku investorů (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Během včerejška či dnešního rána nebyly zveřejněny žádné podstatné firemní zprávy.

Evropské trhy budou na začátku seance spíše přešlapovat na místě.

Kromě pravidelných čtvrtečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti zveřejní Spojené státy i cenové deflátory PCE a údaje o příjmech a výdajích Američanů. V eurozóně bude oznámena spotřebitelská inflace a míra nezaměstnanosti.

Société Générale mimo jiné snížila doporučení pro akcie amerického výrobce hygienických a kosmetických potřeb Colgate Palmolive na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včera prakticky žádných změn nedoznal, když ze svého vrcholu sestoupil pouze o čtyři setiny procenta. Vysoké zisky telekomunikačních společností (+2,7 %) a finančních domů (+1,8 %) kompenzovaly hluboké ztráty informačních technologií (-2,6 %). Průmyslový Dow Jones si ale polepšil o 0,4 %, technologický Nasdaq přišel o 1,3 %.

Výprodeje IT společností se promítly i na vývoji asijských trhů. Mnoho z nich ztrácí více jak jedno procento, v případě hongkongského či jihokorejského indexu se propady blíží 1,5 %. Výjimkou je japonský akciový trh. Index Nikkei 225 roste o 0,6 %, když mu vytvořily podporu především finanční tituly.

Sledovanou událostí bude zasedání členů OPEC a Ruska ve Vídni. Zástupci jednotlivých zemí by měli finálně potvrdit dohodu o rozšíření omezených dodávek ropy na světový trh, a to až do konce příštího roku. Pozornost investorů bude rovněž upřena na americký senát, který by měl hlasovat o daňových změnách. Obě dvě události mají potenciál ovlivnit akciové trhy oběma směry. Reakci však očekáváme asymetrickou, tedy výraznější v případě neúspěchu v dohodě OPEC nebo hlasování v USA.