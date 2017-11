Ranní glosa: Globální ekonomika poroste nejsilněji za posledních deset let

Poslední rok se přepisují výhledy světové ekonomiky vesměs směrem vzhůru a obzvlášť to platí pro eurozónu. Jedním z hlavních důvodů jsou velice příznivé finanční podmínky - přes jistý nárůst zůstávají výnosy na hlavních trzích nízké, rostou akciové trhy, rizikové přirážky na korporátních dluhopisech jsou nedaleko minim a především volatilitia na hlavních trzích stále zůstává pod bodem mrazu. Index implikované volatility (na S&P500) VIX sice v posledních dnech trochu povyrostl, stále se ovšem poslední půlrok po většinu času pohyboval pod kritickou hodnotou 10 bodů - na dostřel od historických minim.



Co to všechno znamená? Peníze jsou jednoduše velice dobře dostupné, a to nejen pro ”áčkové” klienty, ale jednoduše pro všechny. Rostou tedy skoro všechna aktiva a pro podniky od USA po eurozónu není problém investovat. Příznivé finanční podmínky jsou jednoduše silně povzbudivou směsí, která žene globální ekonomiku vpřed. V tomto týdnu to jako poslední zohlednila ve svých výhledech i OECD, která čeká letos nejrychlejší růst globální ekonomiky za posledních deset let a příští rok ještě další zrychlení. A to především díky lepšímu výkonu eurozóny.





Je to totiž právě eurozóna, která nejvíce těží z uvolněných finančních podmínek. Jednak silná růstová čísla zatím nemají na rozdíl od USA potenciál finanční podmínky zhoršit - neukazují na vyšší domácí sazby. ECB nehledě na rychlý růst zatím trhům dává jasně najevo, že QE pokračuje dál a po celý příští rok zůstanou sazby v záporu.Současně pro řadu slabších členských zemí eurozóny (například Itálii) znamenají uvolněné finanční podmínky skutečně o poznání víc než pro USA.Na druhou stranu to, co dnes žene eurozónu vpřed, může být do budoucna problém. Trhy jsou ukolébány představou, že se zápornými sazbami v eurozóně se rozloučí až v roce 2020. To je podle nás až příliš “optimistická” představa. Až se s ní začnou trhy loučit, mohou se finanční podmínky v eurozóně i v globální ekonomice nepříjemně rychle zhoršit…