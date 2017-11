Smíšené obchodování za oceánem (30.11.2017)

Včerejší den za oceánem byl velmi bouřlivý, alespoň co se technologického sektoru týče. Ten nedokázal navázat na pozitivní vývoj v Evropě a od otevření amerických trhů pokračoval jen jižní směrem. Naproti tomu hlavní index Dow Jones se vydal směrem zcela opačným a od začátku až do konce dokázal udržet své zisky kolem čtyř desetin. Širší index S&P 500 se choval neutrálně a zakončil den lehce pod nulou.



Závažnost dění v technologickém sektoru lze jednoduše demonstrovat na pár příkladech: NVIDIA -6,8 %, Micron Tech. -8,7 % a naposledy třeba Square Inc. -8,16 %.