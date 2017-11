OPEC dnes pravděpodobně prodlouží dohodu o omezení produkce

Cena ropy Brent v průběhu včerejšího dne kolísala a nakonec se usadila lehce nad hranicí 63 USD/barel. V centru pozornosti samozřejmě stojí jednání OPEC, kde vše směřuje k prodloužení dohody o omezení produkce až do konce roku 2018. Jakkoli dlouhé prodloužení však bude v zásadě pouze tříměsíční, a to s ohledem na možnou revizi na červnovém zasedání. Otázkou tak zůstává, jak bude výsledná dohoda komunikována, respektive jaký důraz bude kladen na podmíněné trvání dohody (na základě tržního vývoje) či exitovou strategii. Taktéž rozšíření produkčních kvót na Libyi a Nigérii by zajisté učinilo výslednou podobu dohody pro trhy “přitažlivější”. Připomeňme, že ta by měla být známa po jednání ministrů dnes v 17:00.



Zástupcům OPEC se včera připomněli rovněž američtí producenti. Oficiální data EIA ukazují na výrazný pokles čistých importů ropy (i když částečně způsobeného výpadkem ropovodu Keystone) na 1,7 mbd a nadále robustního růstu produkce až k 9,7 mbd. Jinak však zpráva o zásobách ceny ropy výrazně neovlivnila - více než očekávaný pokles zásob surové ropy (3,43 miliónů barelů) byl kompenzován nárůsty zásob destilátů a benzínu.