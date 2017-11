Sobotka bude jen poslancem. Popsal nejhorší moment své vlády

Odcházející premiér Bohuslav Sobotka je profesionálním politikem prakticky celý dospělý život. Jako premiér byl na vrcholu, teď jeho politická kariéra uvadá a vybrala si daň i v osobním životě.

Bohuslav Sobotka je členem sociální demokracie od chvíle, kdy mohl volit. V osmnácti letech, v roce 1989 se do ní dostal prý náhodou. Při cestě na setkání fanoušku sci-fi omylem vystoupil z tramvaje dřív. U hospody, kam se sjeli příznivci sociální demokracie.

Třináct let pracoval v ČSSD a v roce 2002 přišel první úspěch. Stal se ministrem financí. Z té doby je ale také jeho kostlivec ve skříni - kontroverzní prodej OKD. "Je to první privatizace dolů v České republice, která probíhá standardním způsobem," odmítal pochybení.

Ve stejné době zažíval štěstí v osobním životě. Oženil se totiž s Olgou Pekárkovou. Jeho manželství ale před několika měsíci vzalo za své.

Jeho kariéra a hvězda v sociální demokracii stoupala. Dostal se do čela jedné z nejsilnějších politických stran v Česku po odstoupení Stanislava Grosse v roce 2005. Otěže strany pak převzal i po Jiřím Paroubkovi v roce 2010. A o rok později byl řádně zvolen do křesla předsedy ČSSD.

Tu úspěšně dovedl až do vítězství ve volbách před čtyřmi lety. Říjen 2013 byl přelomovým momentem jeho kariéry. Zažil chvíle překvapení, musel být ale i tvrdý a nekompromisní. Nakonec politicky přežil takzvaný lánský puč, kdy se ho z čela strany snažila dostat část jejího vedení.

"Ten pokus o puč byl hrozně hloupý, nezralý. Myslím, že kolegové udělali vážnou chybu -mimo jiné také tím, že lhali o schůzce s prezidentem republiky," prohlásil pak Sobotka.

V lednu 2014 se stal premiérem. A dokázal na vládě předsedat dvěma koaličním partnerům - KDU-ČSL a hnutí ANO. Největší krize nastala, když chtěl, aby z vlády odešel ministr financí Andrej Babiš.

Politický souboj s předsedou hnutí vyhrál, ale ten volební ne. Sobotka se už před volbami vzdal postu volebního lídra i předsedy strany, přesto ČSSD utrpěla drtivou porážku. Nyní bude Bohuslav Sobotka jen poslancem a chce se věnovat práci ve dvou parlamentních výborech.

"Bylo to období intenzivního života, ale bylo toho dost. My jsme teprve třetí vláda, která vydržela celé čtyřleté období, což vyžadovalo určité úsilí zejména ze strany předsedy vlády. Jsem rád, že se nám podařilo hlavně naplnit program, který jsme občanům slíbili a teď myslím, že si rád alespoň trošku odpočinu," zhodnotil svoji vládu Sobotka.

Nejlepší moment čtyřletého funkčního období nedokázal rychle najít. Největší radost prý má, jako bývalý ministr financí, z hospodářského růstu.

Zato nejhorší moment si vybavil okamžitě. "Krátce poté, co naše vláda nastoupila, jsem byl přítomen smutné události, kdy do Kbel byla převezena těla našich vojáků v Afghánistánu. To, musím říct, že byla chvíle, kterou asi nezapomenu do konce života," doplnil odcházející premiér.