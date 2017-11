"Postaráme se o to." reagoval Trump po odpálení rakety KLDR

Severokorejský režim Kim Čong-una otestoval další mezikontinentální střelu. Po necelých tisíci kilometrech letu dopadla do moře u Japonska. Raketa by podle Severní Koreje mohla ohrozit i území Spojených států. Šéf Bílého domu Donald Trump plánuje vyhlásit proti Kimovu režimu další sankce.

Po dvou měsících Severní Korea před středečním rozbřeskem odpaluje nový typ mezikontinentální rakety Hwasong-15. Střela, která je podle Kimova režimu mnohem silnější než její předchůdkyně, dopadá do Japonského moře.

"Kim Čong-un s veškerou pýchou prohlašuje, že jsme konečně dosáhli historického cíle - uspěli jsme na cestě stát se jadernou mocností," oznámila severokorejská státní televize.

Raketa vylétla do výšky okolo čtyř a půl tisíce kilometrů - nejvýš v historii severokorejských testů. Za 53 minut urazila necelých 1000 kilometrů. Při odpalu pod menším úhlem by ale mohla zasáhnout cíl vzdálený až 13 tisíc kilometrů.

To by bezprostředně ohrozilo Spojené státy - při tak dlouhém letu by mohla zasáhnout celé jejich pevninské území. Podle analytiků ale byla střela podezřele lehká - s těžším nákladem by tak daleko doletět nemusela.