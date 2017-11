Siemens zřejmě odštěpí zdravotnickou divizi

Německý technologicky gigant zřejmě odštěpí svoji zdravotní divizi, která se bude obchodovat samostatně na burze. Management by informaci měl oficiálně oznámit dnes později odpoledne, měl by být tímto způsobem prodán podíl cirka 15-25 % v této divizi. IPO by mělo proběhnout v první polovině příštího roku, dnes titul přidává 0,8 % na 115 EUR.