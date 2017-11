Goldman Sachs: Střednědobý výnos investic poklesne, nelze vyloučit ani šokový propad

Dlouhodobý býčí trh na akciových, dluhopisových i kreditových trzích vyhnal míru průměrného ohodnocení na nejvyšší úroveň od roku 1900. Podle banky Goldman Sachs je tento stav neudržitelný, podle ní eventuální korekce investory bolestivě zasáhne.

„Neděje se často, že by akcie, dluhopisy i kredit byly ve stejnou chvíli takto drahé, stalo se to pouze ve dvacátých a padesátých letech minulého století“ říkají ve své zprávě stratégové Goldman Sachs. „Vše dobré musí skončit, medvědí trh se jistě vrátí“, dodávají.

Ve chvíli, kdy centrální banky upouštějí od politiky vysokého kvantitativního uvolňování a navádějí tak investory k požadavkům na zvýšení výnosů dlouhodobých dluhopisů, očekávají analytici Goldman Sachs snížení střednědobé návratnosti všech druhů investic. Mluví ovšem i o druhé alternativě, i když méně pravděpodobné. Ta by obnášela velký a rychlý propad, který by zasáhl jak akciové trhy, tak dluhopisy. Podle analytiků banky by se dopad na konkrétní třídy aktiv odvíjel od toho, jestli by šok na trzích doprovázela zvýšená úroveň inflace.

„Vysoké valuace zvyšují riziko výrazných poklesů jednoduše tím, že uzamykají kapitál, který by byl jinak upotřeben k tlumení volatility“ píše ve své zprávě banka. Portfolio složené z 60 % akciemi z indexu S&P 500 a z 40 % desetiletými americkými dluhopisy generovalo výnos, při zohlednění inflace, ve výši 7,1 %. Průměrný výnos tohoto portfolia za poslední století přitom činí 4,8 %. Průměrná valuace všech druhů amerických aktiv je pak na 90. percentilu, což je nejvyšší hodnota v historii USA.

V současné době ovšem převládá nízká inflace, stejně jako tomu bylo ve dvacátých a padesátých letech. "Nejhorší pro 60/40 portfolia by byla vysoká a rostoucí inflace, kdy trpí jak dluhopisy, tak akcie a to i v době růstu. Klíčové riziko pro portfolia s více aktivy zůstává zvýšení úrokových sazeb vyvolané inflačními tlaky. Trhy s dluhopisy jsou v tomto cyklu na změnu úrokové sazby mnohem citlivější" říká analýza.

Podle hlavního scénáře stratégů Goldmanu, který počítá s nižší, ale plusovou návratnosti, by investoři měli zůstat zainvestováni nebo dokonce své podíly navýšit. V blízké budoucnosti pak banka ve své zprávě navrhuje portfoliové navýšení podílu akcií a zkrácení maturity aktiv s pevným výnosem.

Zdroj: Bloomberg