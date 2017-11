Sobotkova vláda podává demisi. Příští týden se ale znovu sejde

Demise by měla být posledním bodem dnešního jednání končící Sobotkovy vlády. Ta se sešla na pravidelném jednání ve Strakově akademii. Až poté zašle premiér Sobotka demisi vlády na Pražský hrad.

Vláda měla původně projednávat jen provozní agendu, ale nakonec se na programu objevily dva kontroverzní body. Ministr pro lidská práva Jan Chvojka ještě předložil novelu zákona o rozdělení křesel ve výborech Sněmovny. Dnes by se mělo jednat i o analýze, která doporučuje Česku přijetí eura. To ale kritizuje Andrej Babiš, který říká, že o něčem tak důležitém by vláda neměla jednat na poslední chvíli.

Končící vláda premiéra Bohuslava Sobotky se po dnešním schválení své demise sejde do jmenování nového kabinetu ještě jednou, a to příští středu 6. prosince. Ve stejný den se chystá prezident Miloš Zeman jmenovat premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Jeho kabinet chce hlava státu jmenovat o týden později.

V Babišově vládě by mělo znovu usednout pět současných ministrů za hnutí ANO. Pro zbytek kabinetu Bohuslava Sobotky to ale znamená konec. ČSSD i lidovci odchází do opozice a někteří ministři dokonce odcházejí z nejvyšších pater české politiky. Nebyli totiž do Sněmovny zvoleni.