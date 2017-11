Přístup k vánočním dárkům? Ženy v průběhu roku naslouchají více než muži

Praha 28. listopadu 2017 – S příchodem prvního adventu začíná pro mnoho Čechů nákupní horečka. Zatímco 52 % mužů plánuje darovat peníze, ženy už mají ohledně konkrétních dárků jasno. V průběhu roku si totiž tipy na nadílku od Ježíška poznamenává 49 % z nich. Závěry vyplývají z aktuální průzkumu zaměřeného na peníze a Vánoce finanční skupiny Wüstenrot.

Za vánoční dárky utratí Češi každý rok více peněz. Zatímco v roce 2011 plánovali podle průzkumů zaplatit okolo 3,5 tisíce korun, v roce 2017 to se průměrná útrata vyšplhá už na 5,5 tisíce korun . Vynaloží tak na dárky přibližně čtvrtinu průměrného měsíčního platu. „Jen za hračky Češi loni vydali téměř tři miliardy korun,“ vysvětluje Jiří Klos, manažer vývoje bankovních produktů finanční skupiny Wüstenrot, a dodává: „V posledních letech začínají pod vánočním stromečkem stále více dominovat obálky s penězi na úkor překvapivých a kreativních dárků.“ Podle aktuálního průzkumu Wüstenrot letos plánuje peníze darovat 48 % Čechů.

Pro ženy jsou peníze poslední možností

Prvoplánově bude přitom peníze pod stromeček dávat 35 % respondentů, kteří je považují za ideální dárek. Naopak pro 37 % jsou až poslední možností, když se jim nepodaří vymyslet vhodnější dar. Tímto způsobem přemýšlejí podle svých slov především ženy a lidé ve věku 45-53 let. Ti totiž v polovině případů náměty na dárky schraňují již během roku. „Podle průzkumu ženy v průběhu roku naslouchají potřebám a přáním ostatních, což jim pomůže při vymýšlení vánočních dárků. Tuto dovednost ale zvládá jen 36 % mužů,“ upřesňuje Klos.

Zeptat se, nebo spoléhat na intuici

I tak by se dala popsat taktika mužů při výběru vánoční nadílky – na přání se ptá 37 %, na poslední chvíli či až přímo v obchodě se o dárku rozhoduje 27 %. „Obdobně jsou na tom i mladí lidé do 35 let, což není vzhledem k vytíženosti prací i rodinou ničím překvapivým,“ uzavírá Klos.







O průzkumu

Průzkum Peníze jako vánoční dárek finanční skupiny Wüstenrot byl realizován v listopadu 2017 prostřednictvím online nástroje Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou. V dotazníku odpovídalo celkem 525 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.