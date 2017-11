Bitcoin pokořil hranici 10 000 USD. A dál roste

Hodnota digitální měny bitcoin dnes překročila hranici 10.000 dolarů. Od počátku letošního roku bitcoin stoupl již zhruba desetinásobně, což je největší růst ze všech tříd aktiv. Bitcoinu pomáhá rostoucí poptávka od institucionálních investorů poté, co se rozšířilo jeho používání, napsala agentura Reuters. K překročení pětimístného milníku bitcoinu pomohlo napětí kvůli situaci na Korejském poloostrově. Prolomení symbolické hranice ovšem jeho růst nezastavilo.

Na platformě BitStamp dnes ráno bitcoin vzrostl až na 10.743,61 dolaru. Na menších platformách, jako CEX.IO a indexu coinmarketcap.com překročil bitcoin hranici 10.000 USD mnohem dříve než na BitStampu.



Cenu bitcoinu nikdo pověřený nereguluje a čísla se na jednotlivých burzách mohou lišit. V některých zemích má přitom bitcoin ještě vyšší hodnotu. V Zimbabwe se v pondělí obchodoval za 17.875 dolarů. Na burzách v Jižní Koreji byl již na počátku tohoto týdne blízko 11.000 USD i výše. Na bithumb je již blízko 12.000 USD a tuto hodnotu již překonal na platformách Coinone a Korbit. Podle webu CoinDesk pokračoval bitcoin v masivním růstu i po překročení desetitísícové hranice a vyšvihl se dnes časně ráno až na 10.831,75 dolarů.



Proč bitcoin tak podražil?

Cena kybernetické měny rostla nezadržitelně především v posledních měsících. Od poloviny května to bylo o zhruba 1 000 dolarů za měsíc. Jedním z možných vysvětlení je nedostatek bitcoinů v oběhu a nedostatečná nabídka, která by uspokojila silnou poptávku. Mnoho lidí držících bitcoiny navíc čeká na to, až se cena ještě více zvedne.

Jiné vysvětlení zaznělo v analýze pro časopis Fortune. Podle ní se navždycky ztratilo až 23 procent z 16,4 milionu bitcoinů v oběhu. Digitální měna je tím ještě vzácnější, což také pomáhá zvedat její kurz nahoru. Konkrétně tak podle analýzy z povrchu zemského zmizelo až 3,8 milionu bitcoinů. Započítán je do nich i jeden milion kusů této měny, které prý patřily záhadnému Satoshimu Nakamotovi, anonymnímu tvůrci (nebo tvůrcům) této měny.

"Největší bublina" našich životů?

Michael Novogratz, bývalý manažer hedgeového fondu Fortress, v pondělí v televizi CNBC předpověděl, že ke konci příštího roku by se bitcoin mohl snadno pohybovat na čtyřnásobku současné úrovně, tedy kolem 40.000 USD.

Skeptici stále upozorňují, že bitcoin je klasická spekulativní bublina, která nemá žádnou souvislost s reálnou aktivitou na finančním trhu nebo ekonomikou. Největším kritikem je šéf americké banky JPMorgan Jamie Dimon, který bitcoin označil za podvod. A samotný Novogratz, který prý do bitcoinu investoval, když byl za 90 USD, na úterní konferenci o kyberměnách prohlásil, že bitcoin bude „největší bublinou našich životů“. Respektovanému finančníkovi to ovšem nebrání v přípravách na spuštění nového fondu zaměřeného na digitální aktiva. Technologie má podle něj potenciál a mohla by zásadním způsobem proměnit finanční trhy.

"Růst hodnoty (bitcoinu) je pokračováním dlouhodobého trendu, který byl tažen spekulativní aktivitou v Japonsku a také institucionálními investory, kteří se připojili k trhu s kryptoměnami," uvedl podle ČTK šéf marketingu hongkongské burzy Gatecoin Thomas Glucksmann. Sol Lederer z americké technologické společnosti LOOMIA však dodává, že budoucnost bitcoinu je stále nejistá. Podle něj již několik let čelí stejným vážných technickým problémům a silné konkurenci novějších, sofistikovanějších blockchainů, což jsou decentralizované databáze, které se používají u kryptoměn jako účetní kniha.

Kdy to skončí?

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Poslední bitcoiny se mají dostat do oběhu kolem roku 2140. Nabídka je omezena na 21 milionů mincí.

