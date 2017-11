Rozbřesk: Přesvědčí mzdy ČNB ke zvýšení sazeb už v prosinci?

Napětí na českém trhu práce nepolevuje. I při rekordně nízké nezaměstnanosti se dále rozšiřuje nabídka volných pracovních míst, i když jejich struktura se příliš nemění. V první desítce se nadále drží především dělnické profese – od kvalifikovaných dělníků až po ty pomocné, řidiči a nově se mezi nejhledanější pozice dostaly uklížeč(ky)i. Růst nabídky volných pracovních míst tak jen dále potvrzuje, že si česká ekonomika drží velmi silné tempo růstu. Nakonec už v minulých dvou recesích se docela dobře ukázalo, že počty nabízených volných pracovních míst mohou dobře fungovat jako indikátor stavu ekonomiky.

S předstihem jejich pokles hlásí přicházející hospodářský útlum a naopak. Prozatím se ovšem stále jen zvyšují a fungují spíše jako stále silnější páka pro zrychlování mezd v ekonomice. Nakonec údaje za první polovinu roku (+7,6 %) už ukázaly, že mediánové mzdy nabraly na tempu především v průmyslu (+7,9 %), kde chybí kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků nejvíce.



Vysoké tempo mezd můžeme přitom očekávat i za třetí čtvrtletí, kdy navíc nabídka volných míst poprvé pokořila hranici 200 tisíc. Bude to přitom jedno z posledních čísel (bude zveřejněno už v pondělí), které bude mít na svém zasedání bankovní rada k dispozici a kterému ČNB mimochodem věnuje zvýšenou pozornost. A to dokonce takovou, že v poslední zprávě o inflaci zveřejnila citlivostní scénář založený na možnosti růstu mezd o více než 8 %, který by pak asi vyžadoval výrazně rychlejší zvyšování úrokových sazeb, než s jakým trh doposud počítá. Vzhledem k avizovanému zvyšování mezd ve veřejném sektoru o 10 %, respektive 15 %, se celkový nárůst o osm procent pro příští rok nezdá až tak nerealistický, i když v hlavním scénáři ČNB počítá s tempem jen 7,3 %.



Pondělní čísla o vývoji mezd tedy mohou být těmi posledními argumenty, které přimějí bankovní radu ke zvýšení úrokových sazeb už na prosincovém zasedání. ČNB by sice o něco málo předběhla svoji poslední prognózu, avšak s ohledem na opakovaný záměr vrátit sazby ke třem procentům během dvou tří let, by to byl krok vhodný. Jediné, co by ČNB v tomto rozletu mohlo brzdit, je snad už jen silná koruna. Nevypadá však, že by centrální bance kurz okolo 25,50 nějak vadil. Zvlášť když kurz stále považuje za proinflační riziko.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna včera vzdala testování hranice 25,40 EUR/CZK a mírně oslabila. K novým ziskům jí nepomohla ani slova guvernéra ČNB, který hovořil jednak o tom, že ekonomika vykazuje známky přehřívání, ale rovněž o tom, že se ještě nerozhodl, jak bude na prosincovém zasedání hlasovat. Šéf centrální banky rovněž zopakoval, že by měnová politika měla směřovat k normálu se zhruba jednoprocentními reálnými úrokovými sazbami, což by při cílové dvouprocentní inflaci znamenalo sazby okolo tří procent.



Výnosy dluhopisů v tomto týdnu korigují a celá křivka se mírně posunuje dolů. Ke zklidnění mohly přispět dva faktory. V první řadě informace, že do konce roku Ministerstvo financí ČR nejspíše nevydá žádný korunový dluhopis. Tím druhým pak může být pravděpodobný přebytek státního rozpočtu za celý letošní rok oproti plánovanému šedesátimiliardovému deficitu.



Zahraniční forex

Přicházející šéf Fedu Powell včera podle očekávání trhy nerozhodil, když ve svém včerejším představení v Kongresu deklaroval kontinuitu ve vedení americké centrální banky. Pro dolar bylo podstatné, že namaloval i cestu pro úrokové sazby - ty půjdou vzhůru v prosinci a dále postupně vzhůru.



Konečně tento dojem by měla navodit i naopak odcházející šéfka Fedu Yellenová, která s pravidelným půlročním hodnocením ekonomiky míří na Capitol pro změnu dnes. Eurodolar si kromě amerických centrálních bankéřů (promluví také Dudley) musí dát pozor německou inflaci, která by měla v listopadu zrychlit.



Jinak v regionu musí být ve střehu zlotý, neboť budou k dispozici inflační data za listopad. Pokud se dostaví překvapení v pozitivním směru (čemuž náš odhad ovšem nenasvědčuje), tak by pár EUR/PLN mohl otestovat pevnost psychologické hranice 4,20, resp. zkusit se dostat pod ní.



Exotickou na quazi-forexovém trhu je pokračující iracionální euforie v případě bitcoinu. Kurz této digitální měny překonal hranici 10000 USD a její tržní kapitalizace dosáhla 167 mld. USD (tj. 87 % českého HDP). Od začátku roku bitcoin posílil o 988 %.



Ropa

Cena ropy se i přes včerejší pokles nadále obchoduje nad hranicí 63 USD/barel. Smíšené zprávy prozatím přicházejí z Vídně, kde již zasedala společná technická komise zemí OPEC a ostatních producentů. Ta totiž navrhuje prodloužení dohody na omezení produkce až do konce roku 2018, ovšem s možnou revizí v červnu. Na jednu stranu by tak dohoda obsahovala prvek výraznější flexibility, jak si přeje Rusko s ohledem na obavy o přílišné utažení trhu (a rezultující reakci amerických “břidličářů”). Na stranu druhou by daný návrh dohody, kterým se budou ministři zabývat ve čtvrtek, znamenal prodloužení de facto jen o tři měsíce a nemusel by tak naplnit vysoká tržní očekávání.



Cenám ropy příliš nepomohla ani včerejší data o zásobách od API. Ta konstatovala překvapivý nárůst zásob surové ropy o 1,8 milionů barelů, v případě destilátů pak o 2,7 miliónů barelů. Oficiální data od EIA budou zveřejněna dnes.