Komentář k akciovému trhu: Praha se nenechala zahanbit

Pražská burza Index PX: 1,054 bodů (+0.4% d/d); objem: 339 mil. Kč

Praha se v úterý nenechala zahanbit a stejně jako trhy na západ od našich hranic rostla půlprocentním tempem. Naopak ostatní burzy v CE3 regionu takové štěstí neměly a zakončily den v červeném. Jediným ztrátovým titulem tak byla Komerční banka (-0,25 %, 904,9 Kč). Naopak index PX nejvíce podpořila rakouská pojišťovna VIG (0,51 %, 629,3 Kč), Unipetrol (0,71 %, 380,7 Kč), ČEZ (0,41 %, 485 Kč) a Philip Morris ČR (0,73 %, 16 116 Kč). Královnou seance byla opět CME (2,64 %, 105 Kč).



USA Dow Jones: 23,837 (+1.1%); S&P500: 2,627 (+1.0%); Nasdaq: 6,912 (+0.5%)

Americké akciové trhy pokračovali v prepisovaní historických hodnôt aj vo včerajší obchodný deň, kde za optimizmom medzi investormi stal pravdepodobne nový šéf Fedu Powell, ktorý vypovedal pred senátom. Kandidát označil mieru regulácie v bankovníctve za dostatočnú a poukázal na pokračovanie nastavenej menovej politiky s cieľom dosiahnuť inflačný cieľ a znížiť súvahu centrálnej banky. Chvíľu sa indexy ocitli v červených číslach a to po správe, že Severná Kórea odpálila strelu, ktorá spadla do japonského mora. Prepad bol však investormi veľmi rýchlo skúpený. Včera sa nedarilo výrobcom grafických kariet a čipov, kde došlo ku varovaniu pred spotrebou kvôli nižšom dopyte z trhu z kryptomenami. AMD -3,3%, NVDA -1,6%. Dolár posilnil voči euru o 0,5%, zlato opäť testovalo hranicu 1 300 USD, ktorú neprekonalo. Ropa mierne strácala pred stretnutím štátov OPEC.

Komentář k devizovému trhu

I v úterý devizové trhy pokračovaly v relativně klidném obchodování. Koruna k euru se nadále obchodovala poblíž úrovně 25,45 CZK/EUR. Také ostatní měny v regionu zůstaly v úterý bez větších změn. Eurodolarový trh napřed v noci začal korigovat předchozí zisky eura, které se z úrovně 1,194 posunulo na 1,19 USD/EUR, během úterního obchodování pak tuto hranci euro neudrželo a oslabilo dál na 1,188 USD/EUR. Následně koruna k dolaru oslabila skoro o 15 haléřů na 21,45 CZK/USD.



Kalendář – významné události

11:00 – Eurozóna: indexy ekonomického sentimentu (listopad)

14:00 – Německo: CPI (listopad)

14:30 – USA: HDP-1. revize (3Q/17)



Přehled

ČR

VIG: Výsledky potvrdily pozitivní trendy z první poloviny roku



ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

Daimler odmítl nabídku Geely na emisi nových akcií

Immofinanz s lepším čistým výsledkem za 9M17



Zprávy o společnostech

VIG: neutrální/pozitivní zpráva; Doporučení: Držet; Cílová cena: 24,5 EUR (652 Kč)

Pojišťovna VIG oznámila za třetí kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 68 mil. EUR, v souladu s naším i tržním odhadem. Předepsané pojistné pokračuje v poměrně rychlém růstu, který je však stále částečně tlumen pokračujícím snižováním jednorázového životního pojištění (JŽP). Hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 7 % r/r na 2,2 mld. EUR. Za prvních devět měsíců roku by pak po očištění o JŽP byl růst o více jak 5 %. Pokles výnosů z investic již výrazně zpomalil, k čemuž kromě zvýšení výnosů na dluhopisových trzích pomáhá také růst investičního portfolia (+2,8 % od začátku roku). Management očekává pokračování dosavadního pozitivního vývoje i ve 4Q a zisk za celý rok by měl být výrazně vyšší než v minulém roce. Dopad nedávných bouří v regionu do nákladů na pojistná plnění společnost odhaduje v rozmezí 40 – 45 mil. EUR.

Celkově vnímáme zveřejněné výsledky lehce pozitivně. Samotná čísla podle našeho názoru nepřinesla žádné výraznější překvapení, nicméně potvrdila pozitivní trendy z první poloviny roku.

Zahraniční společnosti

Daimler (+)/(=): Společnost Daimler údajně obdržela nabídku od Zheijang Geely Holding, která chce koupit podíl ve firmě ve výši 3-5 % prostřednictvím nových akcií. Management Daimleru toto údajně odmítl a vyzval Geely ke koupi akcií na volném trhu.

Immofinanz (+)/(=): Immofinanz včera po trhu zveřejnila hosp. výsledky za 9 měsíců 2017. Výnosy hlavního segmentu správy aktiv (tj. včetně výnosů z pronájmu) vzrostly meziročně o 11,3 % na 122,6 mil. EUR, přičemž očištěno o divestice a nové akvizice rostly příjmy o necelá 4 %. To bylo dáno především vyšší obsazeností ploch. Immofinanz vykázala na rozdíl od stejného období loňského roku pozitivní (i když malé) přecenění nemovitostí (+11,3 mil. EUR) a především kladný výsledek na finanční úrovni (+88,6 mil.). Toho bylo dosaženo přeceněním podílu ve firmách CA Immo a Buwog a také poklesem úrokových nákladů. Čistý zisk po vyloučení Ruska byl +116,3 mil. EUR (loni -217,8 mil.) a včetně Ruska, kde vznikla ztráta z prodeje, potom -59,1 mil. EUR (loni -409,5 mil.). Management oznámil, že po prodeji Ruska je nejbližším cílem znovuzískání investičního ratingu. Čistá hodnota aktiv na akcii klesla na 2,81 EUR, což bylo dáno celkovou čistou ztrátou a růstem počtu akcií. Výsledky hodnotíme celkově mírně pozitivně vzhledem ke zlepšení na provozní a finanční úrovni při vyloučení ruských aktiv, která již nebudou součástí firmy.