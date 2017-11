KLDR: Dosah nové rakety Hwasong-15 pokrývá celé území USA

Severní Korea dnes ráno místního času (v úterý večer SEČ, píše ČTK) odpálila další balistickou raketu. Raketa dosáhla výšky 4500 kilometrů a dopadla do Japonského moře, asi 960 kilometrů od místa odpalu, uvedla jihokorejská armáda. KLDR později oznámila úspěšný test nové mezikontinentální balistické rakety, jejíž dosah podle Pchjongjangu pokryje celé území USA. Na popud Japonska, Jižní Koreje a Spojených států dnes kvůli severokorejskému raketovému testu zasedne Rada bezpečnosti OSN.



Americký ministr obrany James Mattis uvedl, že raketa dosáhla ve svém letu větší výše, než jakákoli předchozí raketa odpálená v KLDR. Z testu vyplývá, že pokud by raketa byla odpálena pod menším úhlem, mohla by mít akční rádius 13 000 kilometrů. "Taková raketa by měla dostatečný akční rádius, aby zasáhla Washington a kterékoli jiné místo na americké pevnině," uvedl americký vědec David Wright.

Vlivný americký republikánský senátor Lindsey Graham v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN prohlásil, že krize na Korejském poloostrově hrozí přerůst ve válku, pokud se situace v regionu nezmění. V reakci na nejnovější severokorejský test balistické rakety dodal, že pokud Spojené státy budou nuceny do boje vytáhnout, pak tak učiní.

Zkouška balistické rakety KLDR nic nezměnila na přístupu Spojených států k severokorejskému problému, uvedl Donald Trump. "Postaráme se o to," dodal bez dalšího. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson řekl, že "diplomatické možnosti... zůstávají ve hře". Vyzval mezinárodní společenství k dalším opatřením vůči KLDR nad rámec sankcí Rady bezpečnosti OSN, konkrétně k zákazu námořní dopravy zboží do Severní Koreje i z ní.