Spotřebitelská důvěra v eurozóně se udrží na 17letém maximu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ze Spojených států by dnes měly přicházet dobré zprávy. Růst HDP za třetí čtvrtletí bude pravděpodobně revidován směrem nahoru, zatímco říjnové probíhající prodeje nemovitostí vykáží solidní růst. Pozadu ale nezůstane ani eurozóna. Listopadová spotřebitelská důvěra za celou eurozónu se zřejmě udrží na nejvyšší úrovni za posledních 17 let, přičemž německá inflace se zotaví z říjnového propadu.

Německá inflace zkoriguje propad z minulého měsíce

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn zpřesněný odhad HDP za Q3 17. Podle tržního konsenzu ekonomika přidala ve třetím kvartále 3,2 % q/q, anualizovaně, tedy ještě o dvě desetiny více, než byl původní odhad. Z centrálních bankéřů dnes vystoupí Dudley a Yellenová. Tu čeká její poslední vystoupení před ekonomickým výborem amerického kongresu. Oba centrální bankéři budou zřejmě trh připravovat na prosincové zvýšení sazeb (12.-13. prosince), které se zdá být hotovou věcí.

Důvěra v ekonomiku eurozóny se podle průzkumu Evropské komise v listopadu pravděpodobně udrží na vysoké úrovni 114 bodů. S tím by byl konzistentní růst HDP v Q4 17 o 0,8 %. Odhad ekonomů SG je zatím konzervativnější, když počítá dynamikou pouze 0,5 % q/q. Spotřebitelská důvěra se v eurozóně v listopadu zřejmě udrží těsně nad nulou, kam se dostala poprvé po 17 letech. V následujících měsících však očekáváme její mírnou korekci.

Německá inflace by se po říjnovém propadu o 0,3 pb měla vrátit na úroveň 1,8 % y/y. Napomůže jí k tomu zrychlení jádrové inflace a také vyšší ceny pohonných hmot. V následujících měsících však inflace opět zvolní. Na začátku příštího roku by se měla propadnout dokonce až na úroveň 1,2 % y/y. Za celý rok 2018 pak dosáhne v průměru 1,5 % po letošních 1,7 % y/y.

Euru došel dech

Společná evropská měna se včera vrátila těsně pod úroveň 1,19 USD/EUR a to i navzdory relativně dobrým datům, které přicházely z eurozóny. Spotřebitelská důvěra ve Francii předčila očekávání, dobře dopadla i GfK spotřebitelská důvěra v Německu. Na další zisky to ale euru nestačilo. Společná evropská měna tak bude zřejmě vyčkávat na výsledky vyjednávání ohledně daňové reformy ve Spojených státech, popřípadě na zajímavější makroekonomická data z eurozóny. Těmi by mohla být dnešní německá inflace či zítřejší inflace za celou eurozónu.

Vystoupení Jiřího Rusnoka nechalo korunu chladnou

Kurz koruny vůči euru včera ztratil 0,1 %, když oslabil na 25,46 CZK/EUR. Na silnější úrovně koruně tentokrát nepomohlo ani vystoupení guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Na konferenci Výhled ekonomiky Rusnok zopakoval, že se centrální bankéři drží svého dlouhodobého cíle dosažení reálné úrokové sazby kolem 1 %, což při 2% inflaci implikuje klíčovou úrokovou sazbu kolem 3 %. Na inflaci držící se určitý čas nad 2% cílem není podle jeho slov nic špatného. Jak bude hlasovat 21. prosince, Jiří Rusnok zatím neví. Do prosincového zasedání nás ještě čeká zveřejnění listopadové inflace, struktura růstu HDP a vývoj mezd za Q3 17. Centrální bankéři se navíc mohou ještě více než dva týdny k měnově politickým otázkám vyjadřovat, než začne týdenní karanténa před zasedáním. Kurz koruny si tedy letos předvánočního klidu příliš neužije a napjatý zůstane až do hlasování 21. prosince. Naším hlavním scénářem zůstává, že centrální banka ponechá úrokové sazby v prosinci beze změny, příští rok však zvedne sazby celkem čtyřikrát.

Ostatní regionální měny zůstaly během úterního obchodování prakticky beze změny. Polský zlotý na úrovni 4,204 PLN/EUR, maďarský forint na 311,1 HUF/EUR.