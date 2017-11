České republice hrozí rozpočtové provizorium

„Rozpočtové provizorium z krátkodobého pohledu neznamená žádnou tragédii. Je to ale špatný signál pro investory a zahraniční partnery,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Rozpočtové provizorium by v praxi znamenalo snížení výdajů o 4,6 mld. Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že mandatorní a provozní výdaje by byly vypláceny již podle nových schémat, musely by se odložit některé investice, upozorňuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.



Návrh státního rozpočtu na rok 2018 byl Poslanecké sněmovně předložen 30. října. Od té doby se na něj ani nesáhlo a politici se pouze hádali o svých funkcích. Klíčový zákon se do konce roku možná ani nestihne projednat a Česká republika může zahájit nový rok v rozpočtovém provizoriu.



Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení projedná základní parametry státního rozpočtu. V případě, že by se poslancům současná podoba zákona nelíbila, musel by být návrh přepracován. V takovém případě existuje zákonná lhůta, která určuje, že předložení nového návrhu nesmí být kratší než 20 dnů a delší než 30 dnů. Tato lhůta by způsobila, že zákon již do konce roku nebude schválen.



Schvalování státního rozpočtu má však i další lhůty. Minimální doba k projednání zákona o státním rozpočtu ve výboru je 5 dnů. Usnesení Rozpočtového výboru musí být doručeno poslancům minimálně 1 den před zahájením druhého čtení. Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 2 dny po skončení druhého čtení. V neposlední řadě má prezident lhůtu 15 dnů na podepsání.