UK: BREXIT - dohoda o finančním vyrovnání

Podle Daily Telegraph (nejmenované zdroje z obou stran) došlo k dohodě mezi Británií a EU ohledně f inančního vyrovnání za brexit. Spekuluje se o částce 45-55 mld euro.



Pokud by to tak bylo, rozhovory se mohou posunout dál, což by byla příznivá zpráva především pro britskou

ekonomiku, ve které se nejistota kolem brexitu odráží relativně silně. Stále se ale nic zásadního nemění na tom, že ekonomický vývoj v Británii bude i nadále negativně ovlivněn situací kolem brexitu a EU britům příliš nesleví.

Libra mírně posílila (zdroj Bloomberg).