Cena ropy se i nadále obchoduje nad hranicí 63 USD/barel

Cena ropy se i přes včerejší pokles nadále obchoduje nad hranicí 63 USD/barel. Smíšené zprávy prozatím přicházejí z Vídně, kde již zasedala společná technická komise zemí OPEC a ostatních producentů. Ta totiž navrhuje prodloužení dohody na omezení produkce až do konce roku 2018, ovšem s možnou revizí v červnu. Na jednu stranu by tak dohoda obsahovala prvek výraznější flexibility, jak si přeje Rusko s ohledem na obavy o přílišné utažení trhu (a rezultující reakci amerických “břidličářů”). Na stranu druhou by daný návrh dohody, kterým se budou ministři zabývat ve čtvrtek, znamenal prodloužení de facto jen o tři měsíce a nemusel by tak naplnit vysoká tržní očekávání.



Cenám ropy příliš nepomohla ani včerejší data o zásobách od API. Ta konstatovala překvapivý nárůst zásob surové ropy o 1,8 milionů barelů, v případě destilátů pak o 2,7 miliónů barelů. Oficiální data od EIA budou zveřejněna dnes.