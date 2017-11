Ranní glosa: Přesvědčí mzdy ČNB zvýšit sazby už v prosinci?

Napětí na českém trhu práce nepolevuje. I při rekordně nízké nezaměstnanosti se dále rozšiřuje nabídka volných pracovních míst, i když jejich struktura se příliš nemění. V první desítce se nadále drží především dělnické profese – od kvalifikovaných dělníků až po ty pomocné, řidiči a nově se mezi nejhledanější pozice dostaly uklížeč(ky)i. Růst nabídky volných pracovních míst tak jen dále potvrzuje, že si česká ekonomika drží velmi silné tempo růstu. Nakonec už v minulých dvou recesích se docela dobře ukázalo, že počty nabízených volných pracovních míst mohou dobře fungovat jako indikátor stavu ekonomiky. S předstihem jejich pokles hlásí přicházející hospodářský útlum a naopak. Prozatím se ovšem stále jen zvyšují a fungují spíše jako stále silnější páka pro zrychlování mezd v ekonomice. Nakonec údaje za první polovinu roku (+7,6 %) už ukázaly, že mediánové mzdy nabraly na tempu především v průmyslu (+7,9 %), kde chybí kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků nejvíce.



Vysoké tempo mezd můžeme přitom očekávat i za třetí čtvrtletí, kdy navíc nabídka volných míst poprvé pokořila hranici 200 tisíc. Bude to přitom jedno z posledních čísel (bude zveřejněno už v pondělí), které bude mít na svém zasedání bankovní rada k dispozici a kterému ČNB mimochodem věnuje zvýšenou pozornost. A to dokonce takovou, že v poslední zprávě o inflaci zveřejnila citlivostní scénář založený na možnosti růstu mezd o více než 8 %, který by pak asi vyžadoval výrazně rychlejší zvyšování úrokových sazeb, než s jakým trh doposud počítá. Vzhledem k avizovanému zvyšování mezd ve veřejném sektoru o 10 %, respektive 15 %, se celkový nárůst o osm procent pro příští rok nezdá až tak nerealistický, i když v hlavním scénáři ČNB počítá s tempem jen 7,3 %.





Pondělní čísla o vývoji mezd tedy mohou být těmi posledními argumenty, které přimějí bankovní radu ke zvýšení úrokových sazeb už na prosincovém zasedání. ČNB by sice o něco málo předběhla svoji poslední prognózu, avšak s ohledem na opakovaný záměr vrátit sazby ke třem procentům během dvou tří let, by to byl krok vhodný. Jediné, co by ČNB v tomto rozletu mohlo brzdit, je snad už jen silná koruna . Nevypadá však, že by centrální bance kurz okolo 25,50 nějak vadil. Zvlášť když kurz stále považuje za proinflační riziko.