Nejjednodušší způsob, jak pokořit trh. Kupujte akcie firem vedených zakladateli

Řada investorů se snaží pokořit svými výsledky trh a dosáhnout vyšší návratnosti, než jakou nabízí akciové indexy. Využívají k tomu řadu složitých strategií, ale co kdyby existoval velmi jednoduchý způsob, jak oné vyšší návratnosti dosáhnout? Jamal Carnette na stránkách Fool.com tvrdí, že tak tomu možná skutečně je.



Investor píše, že řada studií ukazuje jednoduchou věc: Pro dosažení výjimečné návratnosti stačí vsadit na společnosti, které vede jejich zakladatel. Patří mezi ně i studie z Purdue's Krannert School of Management, která říká, že takovéto firmy jsou vedeny efektivněji než společnosti, v jejichž čele stojí profesionální management. Pokud firmě velí zakladatel, je inovativnější a „vytváří více finanční hodnoty“.





Konzultantská společnost Bain and Company zase zjistila, že mezi lety 1990–2014 si akcie společností z indexu S&P 500, na jejichž vedení se znatelně podílel jejich zakladatel, vedly 3,1krát lépe než zbytek trhu. Třetí studii provedl Ruediger Fahlenbrach z Foster School of Business. Ta přichází se závěrem, že firmy se zakladatelem ve vedení více investují do výzkumu a vývoje a do provozu obecně. K tomu se více zaměřují na fúze a akvizice.Dobrým příkladem zde může být Facebook a jeho šéf Mark Zuckerberg. Jen měsíc předtím, než byly akcie Facebooku uvedeny na trh, koupil za 1 miliardu dolarů Instagram, který v té době měl nulové tržby. Na počátku panovaly značné obavy z toho, že šlo o důkaz Zuckerbergovy nerozvážnosti a ukvapenosti. Nyní je ale Instagram tahounem růstu celé společnosti a odborníci jej považují za jednu z nejlepších akvizic v nedávné historii. Je přitom nepravděpodobné, že by ji prosadil a dokončil ředitel bez velkého podílu ve společnosti.Profesionální management se zaměřuje zejména na krátkodobé výsledky a dosažení ročních cílů. Zakladatelé společností se často zaměřují spíše na jejich dlouhodobý růst. Dobrým příkladem je i Amazon . Jeho zakladatel a ředitel Jeff Bezos se žene za růstem a vyžaduje provozní dokonalost. Zároveň ale nejde ani zdaleka o nejlépe placeného zaměstnance společnosti. Tím byl Andrew Jassy, který stojí v čele Amazon Web Services. Amazon také informoval, že odměny a bonusy nejsou provázány s dosahováním provozních a finančních výsledků, ale se schopností inovovat, s aktivním přístupem, uvažováním jako vlastník společnosti a zaměřením na dlouhodobý rozvoj.Mark Twain prý řekl, že „historie se neopakuje, ale často se rýmuje“. Platí to i o společnostech, v jejichž čele stojí vlastníci, každá má jiný příběh, ale jak ukazují zmíněné studie, jejich akcie většinou dosahují lepších výsledků než celý trh. Určitě neuškodí, pokud se na ně investoři zaměří.