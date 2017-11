DOWER-D: Vyhlídky tuzemského akciového trhu jsou nadějné!

Tuzemský akciový trh se zatím vyvíjí do strany, viz graf japonských svící indexu PX. To se ale brzy změní. Objevují se impulzy k růstu a je jich pořád víc a víc. (1) Domácí politická scéna je čitelnější. (2) Na trh v krátké době a dvakrát po sobě dorazila pozitivní korekce. (3) Daří se zámořským trhům. Zejména v USA. Díky stavu tamější ekonomiky a kontinuitě ve vedení FED. Obě skutečnosti přejí finančnímu sektoru. Pouze nový raketový test v KLDR může optimistickou náladu na trzích pokazit.



Pozitivní očekávání vývoje vychází z (i) ekonomického vývoje v USA, a v Česku a z (ii) technické analýzy tuzemského trhu, konkrétně z vývoje indexu PX v mírně rostoucím Bollingerově pásmu. Důležitá v těchto souvislostech bude především situace na tuzemských finančních titulech a ČEZ. Z finančních titulů věnujme pozornost Komerční bance, graf 1, a VIG. Oba tituly přešly do postranní fáze a staly se potenciální "silou" k obratu tuzemského akciového trhu vzhůru. Bude záležet i na posledních reportech za 3Q 2017, kterými jsou firemní výsledky VIG.





Graf 1, Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 28.11.2017







ČEZ, graf 2, je jiný příběh. O jeho příštím vývoji bude rozhodovat tuzemská politická situace. Zvažuje se totiž jeho rozdělení s následující privatizací. A právě privatizace je moment, o který teď běží. Privatizace a prodeje vůbec bývají velmi často, pokud se nejedná o blížící se krach společnosti, a o ten se v případě ČEZ určitě nejedná, impulsem k růstu. Proto také ČEZ už delší dobu sice pomalu, ale trpělivě roste.





Graf 2, ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 28.11.2017







Nadále ale ještě chvíli musíme na tuzemském akciovém trhu počítat s volatilitou. Vodítkem pro investory jak ji vnímat budiž technická analýza, viz například vzpomínaná Komerční banka. Doma stále zůstávají ve hře podzimní růst a lednový růstový efekt. Oba faktory mají letos šanci se po letech hubených opět projevit a tento týden proto může být pořád ještě startem posledního letošního pokusu "posbírat do konce roku co se dá" a připravit půdu pro lednový růstový efekt a růstový start roku 2018.

DOWER-D