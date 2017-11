OPEC před jednáním ve Vídni balancuje nad propastí

Autor: Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank

Ropa díky snížení těžby, geopolitickým rizikům a porušenému ropovodu posílila od října o 20 %

Předpokládá se, že OPEC s Ruskem ohlásí 6-9 měsíční prodloužení omezené produkce

Pokud ze čtvrtečního jednání OPEC nevzejde silné sdělení, hrozí prudký pokles ceny

Předpokládané prodloužení omezení těžby v kombinaci s geopolitickými riziky a nedávnými problémy kanadského ropovodu podpořily od počátku října růst cen ropy o 20 %. Předpokládá se, že OPEC a Rusko chtějí nadále podpořit růst cen a pokračovat v procesu vyrovnávání globálního ropného trhu, tedy že na svém čtvrtečním jednání ve Vídni oznámí prodloužení dohody o omezení těžby o dalších šest až devět měsíců.

OPEC riskuje zpomalení poptávky i podporu americké produkce břidličné ropy

Téměř rekordní dlouhé pozice ropy ve fondech v kombinaci se známkami oživení americké produkce však dostaly OPEC do poměrně delikátní situace, kdy musí nabídnout výsledky, aniž by došlo ke korekci cen. Pokud příliš omezí nabídku na trhu, což by podpořilo další růst cen, riskuje zpomalení poptávky a další podporu americké produkce břidličné ropy.

Když se podíváme na následující tabulku, pochopíme, proč OPEC a jeho přátelé potřebují prozatím udržet svých 1,8 milionu barelů mimo trh, a to ještě nejméně rok. Současný rozdíl mezi růstem světové poptávky a růstem nabídky ze zemí mimo OPEC umožňuje zemím kartelu dosáhnout v příštím roce pouze malé expanze, zhruba 200 000 barelů denně. Toto množství by, pokud zůstanou vnitřně stabilní, mohly poskytnout Írán, Nigérie nebo Libye, které v tuto chvíli mají výjimku z dohody o omezení nabídky.

Výpadek irácké ropy z Kirkúku podpořil zvýšení cen

Jednou z událostí, které pomohly spustit poslední zvyšování cen ropy počátkem října, byla dočasná ztráta dodávek v severním Iráku poté, co irácká armáda opětovně dobyla oblast kolem ropných polí u Kirkúku kontrolovanou kurdskými povstalci. Agentura Bloomberg včera oznámila, že objem ropy plynoucí z tohoto regionu do tureckého přístavu Ceyhan, který dosahoval jen 240 000 barelů denně, se nyní zdvojnásobil na 480 000 barelů denně.

Kartel se také může obávat reakce amerických producentů břidličné ropy. Dvacetiprocentní oživení od začátku října mělo vliv na počet ropných plošin. Za poslední tři týdny vrátili producenti do provozu polovinu z 39 ropných vrtů, které za poslední tři měsíce odstavili. Americká produkce ropy podle odhadů dosahuje rekordních 9,66 milionů barelů denně, a překročila tak rekord z června 2015.

Vyšší ceny ropy představují riziko negativního dopadu na silné vyhlídky pro růst poptávky v roce 2018, zejména ze strany největších spotřebitelů Číny a USA. Čína snižuje nákup ve prospěch strategických zásob a v USA dochází kvůli vyšším cenám ke snižování spotřeby pohonných hmot.

OPEC se sejde ve čtvrtek ve Vídni

V posledních týdnech začaly hedgeové fondy snižovat býčí sázky na ropu Brent z rekordních

543 milionů barelů. Tento pokles je v první řadě způsoben snižováním dlouhých pozic. OPEC se sejde ve čtvrtek a podle nás v Saxo Bank zjistí, že naordinovaný lék snížené těžby pacientovi zabral. Léčba je však teprve v půlce cesty a je potřeba ještě několik měsíců omezování doprovázených silnou poptávkou, než bude kartel moci znovu otevřít kohoutky.

To, jak dokáží vybalancovat potřebu jasného poselství o jednotném postoji a prodlouženém omezení těžby, rozhodne, zda budou fondy i nadále podporovat vyšší ceny. Vzhledem k tomu, že trh několik měsíců sází na pokračující omezení produkce, přiklání se krátkodobé riziko pro ropu spíše k poklesu, alespoň pokud se nedočkáme nečekaného pozitivního překvapení.

Vývoj ropy Brent v roce 2017

Zdroj: Saxo Bank

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.

