Pět tučných dní v pěti bodech

Dalo by se tomu říkat pět tučných dní. Řeč je o nákupním víru, který ve Spojených státech uvedl do pohybu čtvrteční Den díkůvzdání. Společnost Amazon, která bude možná jedním z vítězů předvánočních nákupů, začala pro nákupní šňůru, prodlouženou na takzvaný „černý pátek“ a víkend, razit vlastní termín: Turkey 5. Pro obchodníky na síti bylo každopádně nejdůležitější pondělí.

Během takzvaného Cyber Monday utratili Američané v internetovém nakupování rekordních 6,59 miliardy dolarů, o 16,8 procenta více, než byl loňský rekord. Ukazují to čísla společnosti Adobe Analytics, která sledovala prodeje stovky největších amerických online prodejců.

O samotném Black Friday dosáhly tržby z nákupů přes internet 5,03 miliardy dolarů. Celkově pak během Dne díkůvzdání a Black Friday utratili zákazníci 7,9 miliardy dolarů, tvrdí také Adobe. Tato čísla ovšem blednou před největším dnem internetového shoppingu na světě, asijským „svátkem singles“ připadajícím na 11. listopadu. Čínský internetový prodejce Alibaba Group během něj ohlásil tržby 25,4 miliardy dolarů.

Pětidenní nakupovací horečkou si zákazníci v USA odbyli začátek hlavní nákupní sezóny roku. Je v jejich chování možné vystopovat nějaké trendy?

Dočkavci: Cyber Monday se objevil v době, kdy měli lidé rychlý internet často jenom v práci. Po svátku Dne díkůvzdání bývalo pondělí prvním dnem, kdy se mohli bez většího trápení vrhnout do víru online nákupů – a obchodníci je vyslyšeli. Nyní je Cyber Monday je stále oblíbenější mezi zákazníky, kteří čekají na nejlepší slevy. Více než polovina (56 procent) zákazníků v průzkumu RetailMeNot uvedla, že budou letos nakupovat právě na Cyber Monday. Loni to bylo 39 procent.

Fenomén mobilní zařízení. Více než 47 procent všech návštěv prodejních webů v USA probíhalo z mobilních přístrojů. Telefony vedou: Skoro 40 procent návštěv bylo právě z nich. Na tablety zbylo zhruba 7,6 procenta, uvádí také Adobe. Pohled na tržby ale všechno mění. Z mobilů jich bylo jenom 24,1 procenta. Když tedy dojde na samotný nákup a lidé kliknou na ikonku „koupit“, hrají stolní počítače pořád roli.

Amazon.com: Největší internetový prodejce na světě „urval“ pravděpodobně největší část tržeb. Analytická společnost Slice Intelligence odhaduje jeho podíl na veškerých online tržbách na 42 procent. Akcie se díky optimismu ohledně tržeb vyhouply už v pátek na historická maxima a v pondělí na Wall Street vytáhly výš index maloobchodních společností S&P 500 o 0,6 procenta.

Bojovník. Wal-Mart se nehodlá vzdát tak lehce. Společnost, která je světovou maloobchodní jedničkou, má teď ceny v průměru pouze o 0,3 procenta vyšší než Amazon - loni to bylo o 3 procenta, tvrdí analytická společnost Market Track. Řetězec investoval do podpory internetového prodeje a výdejních míst a je také bohatší o čtyři akviziční přírůstky – na příklad značku pánské módy Bonobos.

Méně nohou. Do kamenných prodejen přišlo opět o něco méně lidí. Podle analytické firmy ShopperTrak bylo o Den díkůvzdání a Black Friday o 1,6 procenta méně návštěv v obchodech než před rokem. Na návštěvnosti se ale mohly podepsat i slevy, na které prodejci lákali v předešlých týdnech. Dalším faktorem ve hře je prodlužující se sezóna vánočních nákupů. Během Cyber Monday bylo často ve slevách zboží, které co do kvality nebo vzácnosti nebylo ničím výjimečné.

Celkově by se výdaje na svátky v USA měly letos zvýšit až o 4 procenta na 680 miliard dolarů. Americký Národní svaz maloobchodu (NRF) má s čísly přijít dnes odpoledne. Pro obchodníky tvoří vánoční prodeje nezanedbatelnou část ročních tržeb. Teď mají před sebou další úkol. Dostat objednané zboží k zákazníkům tak, aby dorazilo pod stromeček.

(Zdroje: Reuters, Washington Post, USA Today, www.twice.com)