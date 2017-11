4 důvody pro pokračující a trvalejší růst trhů

od poslední krize. Rizika možného přehřátí jsou přitom relativně slabá. Bez evidence zrychlující inflace budou centrální banky nakloněné či svolné k určitému přehřátí svých ekonomik než aby své ekonomiky zadusily přílišným utahováním měnových kohoutů. Celková normalizace měnových podmínek bude jen velmi pozvolná a zcela určitě dlouhodobá.Dalším zdrojem optimismu je skutečnost, že trh mnohem více porozuměl samotnému institutu měnové politiky. V samotném úvodu měnových stimulací se mnoho analytiků obávalo souvisejícího růstu nestability finančních trhů, což se v průběhu času nepotvrdilo. Klesají také obavy z negativního efektu celkového ukončení stimulační fáze. První s ukončením stimulace přišel Fed a zatím se s ním tamní ekonomika vypořádává více jak uspokojivě.Prokazatelná funkčnost stimulace v případě Fedu dává určitý vzor či mustr pro konání dalších centrálních bank ve světě. Japonská BoJ zahájila QE v roce 2013 tedy 5 let po americkém Fedu, ECB dokonce až v roce 2015, tedy 7 let po Fedu. To způsobuje, že ekonomické a měnové cykly jsou méně synchronní, než v případě předchozích globálních expanzí. To samo o sobě poskytuje větší ochranu celku a zmenšuje riziko synchronizovaného přehřátí.