Dividendoví aristokraté nejen pro diabetiky - Abbott Labs, Johnson & Johnson a Becton, Dickinson a Company

Náklady na léčbu cukrovky každoročně stoupají o desítky procent. Z onemocnění se stává stále naléhavější světový problém. Jen v USA se počet nemocných diabetem mezi léty 1990 a 2010 ztrojnásobil a počet nových případů se každoročně zdvojnásobuje. Co se týká nákladů na léčbu, ty mají do roku 2030 stoupnout v porovnání s dnešním stavem o více než 50 procent. Na druhou stranu - rostoucí náklady mohou být podle serveru Yahoo Finance! zajímavou příležitostí pro investory.

Léčba cukrovky to není jen používání inzulínu, ale i řada inovativních postupů léčby, které mohou nabídnout velmi zajímavé investiční příležitosti. Analytici říkají, že z veřejně obchodovaných společností, které se nějakým způsobem pohybují v segmentu léčby diabetu, má nejméně 15 firem zajímavý investiční příběh. A to nejen tím, že mají na trhu nějaký léčebný preparát na léčbu diabetu. Yahoo Finance! nabídlo tři společnosti, které by mohly investory zaujmout: Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company a Johnson & Johnson. Firmy nabízejí nejen zajímavý příběh, slibný potenciál právě díky přípravkům na léčbu cukrovky, ale i kvůli tomu, že všechny patří do skupiny tzv. dividendových aristokratů.

Abbott Labs – zdravotnická technika pro diabetiky

Tržní ocenění společnosti Abbott Labs se blíží 98 miliardám dolarů. Hlavním zaměřením firmy byly značkové generické léky, diagnostické systémy a testovací zařízení, výživové produkty a kardiovaskulární a neuromodulační zdravotnické prostředky. Příjmy společnosti Abbott na léčbu cukrovky však dlouhou dobu nebyly vůbec uváděny v účetních knihách samostatně. Jenže to je pryč.

Yahoo Finance! říká, že díky oprávnění amerického regulátora FDA ze září letošního roku, který potvrdil tzv. FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System, což je první systém nepřetržitého sledování hladiny glukózy v těle (CGM), můžou být příjmy společnosti ze segmentu léčebných postupů pro nemocné diabetem do budoucna rozhodující. Novinka totiž nevyžaduje vzorek krve z prstů, ale využívá senzorický monitoring. Největší konkurent firmy - DexCom - vyvíjel podobné zařízení rok, ale nebyl schopen jej představit na trhu. Od září, kdy FDA oprávnění pro Abbott vydal, akcie DexCom klesají.

Vývoj hodnoty akcií Abbott Labs od začátku roku 2017



Zdroj: Google Finance

Akcie Abbottu se zato po dvou letech nevýrazných výkonů letos těší výbornému vývoji. Zhodnocení dosáhlo více než 40 % a z velké části za to vděčí dopadům akvizice společnosti St. Jude Medical. Akvizice totiž pomohla Abbott upevnit postavení na trhu zdravotnických přístrojů. Pro investory je zajímavé to, že dividendový výnos Abbott Labs činí 1,91 %, který firma pravidelně navyšuje. Dividendu navyšuje už 45 let po sobě a od roku 1924 vyplácí dividendy každé čtvrtletí.

Becton, Dickinson a Company (BD)

Becton, Dickinson dosahuje tržní kapitalizace téměř 52 miliard amerických dolarů a jeho hodnota je ze zmiňovaných tří firem nejmenší. Firma právě dokončuje akvizici společnosti C. R. Bard, která jí přišla na 24 miliard dolarů.

Přibližně 13 % celkových příjmů společnosti Becton, Dickinson and Comapny pochází z jejího segmentu diabetické péče. Portfolio zahrnuje nejen inzulínové pumpy, inzulinové stříkačky, tzv. inzulínová pera, včetně vybavení, ale i doplňkový materiál. Prodejní segment diabetické péče roste sice nízkým jednociferným procentním podílem, částečně zadržovaným úspornými opatřeními firmy v některých evropských zemích, ale roste pravidelně.

Vývoj akcií Becton, Dickinson a Company od začátku roku 2017



Zdroj: Google Finance



Analytici soudí, že akvizice C. R. Bard bude pro BD velkým přínosem, a to kvůli výnosovému potenciálu. Také akcie BD v letošním roce atakují 40% zhodnocení a dividendový výplatní poměr činí 1,33 %. Stejně jako Abbott, také BD a C. R. Bard jsou řazení analytiky mezi tzv. „dividendové aristokraty“, neboť pravidelně vyplácejí dlouhodobě dividendu. Akcionáři Becton, Dickinson and Company jí dodstávají každoročně od roku 1972. A není nutné dodávat, že se každým rokem zvyšuje.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson je obří kolos, jehož tržní kapitalizace dosahuje 370 miliard dolarů. Divize zaměřená na léčbu diabetu Johnson & Johnson nabízí velkou příležitost, neboť v roce 2017 má projektované příjmy přibližně 1,6 miliardy dolarů. Jde však jen o zlomek celkových příjmů společnosti. Farmaceutický segment společnosti těží i z prodejů léku Invokana, který by měl v letošním roce navýšit příjmy o dalších 1,1 miliardy dolarů. Problematickým krokem je analytiky hodnoceno oznámení společnosti, že přestane působit v segmentu inzulínových pump, ale nevzdává strategické příležitosti pro své další akvizice firem, zabývajících se léčbou diabetu.

Vývoj akcií od Johnson & Johnson začátku roku 2017



Zdroj: Google Finance

Silné výsledky ovšem nezaznamená Johnson & Johnson jen díky divizi zaměřené na diabetiky. Farmaceutická divize je silná i díky lékům na rakovinu Darzalex a Imbruvica, které se v kombinaci s lékem proti autoimunitnímu onemocnění Stelara těší silným růstům prodeje. Akvizice švýcarského výrobce léků Actelion začátkem tohoto roku přidala úspěšnou franšízu pro produkci léku na plicní hypertenzi. Johnson & Johnosn má také jednu z nejlepších lékových „pipeline“ v biofarmaceutickém segmentu na světě s velmi nadějnými esy v rukávu, včetně přípravku na karcinom prostaty.

A na závěr – dividendová politika Johnson & Johnson patří také mezi dividendové aristokraty. Výplatní poměr dosahuje 2,37 % a firma investorům dividendu vyplácí už 55 let.