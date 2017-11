OECD varuje. Ceny aktiv jsou příliš vysoké, ekonomická očekávání příliš optimistická

Analytici OECD varují před přílišným růstem cen aktiv a příliš optimistickými odhady ohledně růstu ekonomik ve světě.Podle analytiků případná výraznější tržní korekce může způsobit také ekonomický útlum.Světová ekonomika by měla v roce 2018 růst o 3,7%. V roce příštím roce by měla ekonomika zpomalit na 3,6%. Ekonomika USA by měla kulminovat v příštím roce, ekonomiky eurozóny, Japonska a Číny už v tomto roce a budou příští a přespříští rok zpomalovat tempo své expanze. Zpomalovat začala už ekonomika Velké Británie poznamenaná projevy brexitu Akcelerovat až do roku 2019 by měly ekonomiky Brazílie a Indie.Světový akciový index MSCI World letos roste zatím o 18% a je téměř na dvojnásobné úrovni oproti únoru roku 2009, kdy skončila poslední recese. Pravděpodobnost výraznější korekce je poměrně vysoká.Růst byl tažen především rozvolněnou měnovou politikou centrálních bank, jež ale už začaly pracovat na její "normalizaci".Podle některých komentářů budou mít centrální banky banky omezené možnosti reakce na případný pokles finančních trhů.