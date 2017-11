Téměř 4,5 milionů pokut pro Generální finanční ředitelství. I za EET

Pokuty v celkové výši 4,3 milionů korun udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Generálnímu finančnímu ředitelství za tendry v jednacím řízení bez uveřejnění. Rozhodnutí je prozatím prvostupňové.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zatím prvostupňově v několika správních řízeních sankce Generálnímu finančnímu ředitelství za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacích řízeních týkajících se informačních systému a služeb s nimi spojených. Ekonomickému deníku to potvrdil tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda.

Pokuty i za systém ADIS na němž běží EET

Podle informací, které se Ekonomickému deníku podařilo získat, se má porušení zákona o zadávání veřejných zakázek týkat celkem sedmi veřejných zakázek, z toho ve třech případech mělo jít o Automatizovaný daňový informační system (ADIS). Na něm „běží“ systém EET. Podle dřívějších zjištění Ekonomického deníku a dalších indicií by se mělo jednat právě o smlouvy na zajištění provozu EET.

Již v únoru jsme upozornili na to, že předposlední den roku 2016 byly na GFŘ podepsány smlouvy za téměř 500.000.000 korun, které měly zajistit fungování systému ADIS. Jedna zakázka byla na 115,3 milionu korun bez DPH a druhá pak na 141,2 milionu. Dodavatelem těchto smluv je IBM Česká republika, které vyvíjelo také systém ADIS. Podle názoru některých odborníků z IT oblasti je právě tento příklad typickou ukázkou technologické závislosti uživatele systému na dodavateli – tzv. Vendor Lock In. Podrobně jsme psali v textu Prosincové smlouvy pro IBM na EET? 434,5 milionu korun

Celková výše pokuty má činit 4 300 000 korun. K výši sankce a počtu případů, kterých se šetření antimonopolního úřadu týkalo, se však Švanda odmítl vyjádřit. Dodal ale, že zadavatel se dopustil neoprávněného použití jednacího řízení bez uveřejnění, což odůvodňoval technickými důvody a ochranou výhradních práv původního dodavatele IT systému.

“Nemožnost realizace zakázky jiným dodavatelem z technických důvodů však zadavatel neprokázal. Důvod spočívající v ochraně výhradních práv si podle rozhodnutí ÚOHS způsobil zadavatel sám, když si otázky spojené s těmito právy neošetřil při uzavírání původní smlouvy na dodávku předmětného IT systému,” uvedl mluvčí Švanda V této souvislosti zároveň upozornil, že rozhodnutí nejsou dosud pravomocná a byl proti nim již podán rozklad.

Rozšíření systému ADIS provázely pochybnosti již dříve. V dubnu 2016 jsme upozornili na skutečnost, že si tehdejší ministr financí Andrej Babiš písemně stěžoval ministru vnitra Milanu Chovancovi na „liknavost“ „vnitráckých“ úředníků. „S ohledem na skutečnost, že spuštění EET je vládní prioritou, si Vás dovoluji požádat, abyste věnoval veškeré možné úsilí a stanovil maximální prioritu plnění tohoto úkolu,“ napsal 24. března ministr financí Andrej Babiš ministru vnitra Milanu Chovancovi. Důvodem byla skutečnost, že jeden z „vnitráckých“ odborů nedal doporučení pro schválení státní zakázky nutné pro pokračování přípravy spuštění EET. Nebyla totiž podle všeho řádně připravena a tuto skutečnost odhlasovat i zástupce „financí“ v hodnotící komisi.

Kristián Chalupa a Jiří Reichl

Příspěvek Téměř 4,5 milionů pokut pro Generální finanční ředitelství. I za EET pochází z Ekonomický deník