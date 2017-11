Babiš chce zrušit dva ministerské posty. Vládu představí Zemanovi

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes odpoledne bude patrně chybět v Poslanecké sněmovně. Zamíří totiž na Pražský hrad, kde by měl prezidentu Zemanovi představit návrhy na členy vlády.

Andrej Babiš už má podle svých slov všech 14 kandidátů na nové ministry a ministryně. Předseda hnutí ANO chce potenciální členy svého kabinetu prý dnes ještě obvolat a potvrdit si, že mají o post v menšinové vládě stále zájem.

Jeho kabinet by měl být o dva členy menší než současný Sobotkův. Zrušit by se totiž měly posty ministra pro vědu a výzkum a také ministra pro lidská práva.

Zatím předseda hnutí ANO konkrétní jména tají. Mělo by to být deset mužů a čtyři ženy, většina nestraníci. Dá se předpokládat, že na svých postech zůstanou ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr dopravy Dan Ťok.

Změna by mohla naopak nastat na ministerstvu obrany. Martin Stropnický by se totiž mohl přesunout jako bývalý diplomat na ministerstvo zahraničí a na obraně by ho mohla zastoupit Karla Šlechtová, současná šéfka ministerstva pro místní rozvoj. Prý se uvažuje také o tom, že by životní prostředí opustil Richard Brabec. Kam by měl jít, se zatím neví, ale jednou z možností je ministerstvo zemědělství.

Prezident Zeman už oznámil, že chce jmenovat Andreje Babiše premiérem příští týden a jeho menšinovou vládu poté 15. prosince.