Shell zruší vyplácení dividend akciemi a přijde s odkupem akcií za 25 mld. USD

Společnost Royal Dutch Shell oznámila, že zruší praxi výplaty dividend formou akcií místo výplaty hotovosti a místo toho přijde v následujících 3 letech do roku 2020 s klasickým odkupem vlastních akcií v celkovém rozsahu 25 mld. USD Vedení firmy zároveň navýšilo svůj výhled úrovně organických tržeb do roku 2020 na 25-30 mld. USD Firma již dříve avizovala program rozsáhlých divestic v rozsahu až 30 mld. USD z nichž se doposud realizovaly prodeje aktiv za 23 mld. USD . Firma v brzu zrealizuje prodeje za další 2 mld. USD a v jednání je dalších ř mld. USD ročně do konce roku 2020.Prioritou zůstává i nadále redukce zadlužení o cca 20%.Podle vedení firma nadále směřuje k produkci v ekvivalentu 1 miliónu barelů ropy denně a 10 mld. USD volné hotovosti z nových projektů zprovozněných v roce 2018.Roční výdaje by se měly do r. 2020 pohybovat pod 38 mld. USD při investicích v rozpětí 20 - 25 mld USD ročně.