SoftBank nabízí za Uber cenu 30% pod posledními úpisy

SoftBank společně se skupinou dalších investorů nabízí za vstup do Uberu cenu cca 30% pod aktuální tržní cenou. SoftBank a spol. nabízí za cca 14% firmy cca 6 mld. USD (33 USD za akcii), což by celou firmu ocenilo na cca 48 mld. USD , což je cca 30% pod úrovní ocenění v rámci posledních upisovacích kol.Nižší cenu trh vysvětluje sérií negativních zpráv, kterým Uber musel v poslední době čelit. Kromězákazu činnosti v Izraeli negativně působí především zprávy o zatajovaném úniku dat 7 miliónů uživatelů.Pokud SoftBank a spol. uspějí, stanou se jedním z největších akcionářů s možností mít hned ě své zástupce ve vedoucích orgánech společnosti.Nabídka SoftBank podle některých komentářů dává dobrou příležitost stávajícím akcionářům realizovat dřívější a nyní poněkud nejisté zisky. Nabídka by měla začít fungovat dnes a trvat cca 20 dnů.Samotný Uber by chtěl vstoupit na burzu formou IPO v roce 2019.