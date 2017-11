Novogratz: Bitcoin může být na konci 2018 na 40 000 USD, ethereum může růst trojnásobně

Jeden z hlavních propagátorů a zastánců virtuálních měn Michael Novogratz míní, že bitcoin do konce roku 2018 může svou hodnotu klidně navýšit o čtyřnásobek respektive 40 000 USD za kus. Aktuální dvojka virtuálních měn v podobě etherea by mohla posílit trojnásobně směrem k 1500 USD oproti stávajícím cca 500 USD Ani ne před měsícem Novogratz odhadoval, že bitcoin překoná do konce letošního roku hranici 10 000 USD . Tehdy bitcoin stál necelých 5 000 USD Podle Novograte za raketovým růstem stojí především nedostatečná nabídka mincí, jež by dokázala spokojit rostoucí poptávku "snících spekulantů".Podle Novogratze je zřejmé, že stejně, jak je přehnaný pohyb směrem nahoru, tak obdobně bude přehnaný pohyb v případě prodejní korekce.



Novogratz na podzim tohoto roku uváděl, že chystá projekt hedgeového fondu, jež by se specializoval čistě na virtuální měny, ICO a další odvozené aktivity. Fond s názvem Galaxy Digital Assets Fund (GDAF) by měl operovat s cca 500 milióny amerických dolarů a měl by být jasnou špičkou v oboru.



